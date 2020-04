Auto e celebrità

Forse non tutti sanno che... Paris Hilton è stata proprietaria di una Lexus LFA! Ma andiamo con ordine. La LFA di Lexus ha visto la luce per la prima volta al Salone di Detroit nel 2005: si trattava all'epoca di una concept car, che serviva soltanto a mostrare a quali livelli di performance poteva arrivare Lexus. Nel 2010 però venne messa davvero in produzione, anche se con una diffusione estremamente limitata: soltanto 500 esemplari per un prezzo base di 375mila dollari.

LEXUS LFA, I DETTAGLI Con un motore V10 da 4,8 litri sviluppato da Yamaha capace di 560 cavalli, si tratta di una delle supercar più impressionanti di sempre. Basti dire che nientemeno che Jeremy Clarkson, uno che qualche macchina l'ha provata, l'ha definita l'auto migliore che abbia mai guidato. Ovviamente la sua scarsa reperibilità, il prezzo non propriamente per tutti, e soprattutto le sue performance, l'hanno resa un'auto estremamente desiderata. E ora Marshall Goldman, rivenditore dell'Ohio, ne ha una in vendita. Bianca, del 2012, con solo 6300 chilometri percorsi. Il prezzo? Poco meno di 449mila dollari.

PARIS HILTON La sorpresa è che l'auto apparteneva proprio alla famosa celebrità americana, che ne è stata la prima proprietaria. Marshall Goldman l'ha acquistata dal proprietario successivo, un uomo della Florida, che l'aveva comprata proprio da Paris Hilton nel 2014, quando la star dei reality show era passata a una McLaren 650S Spider. La storia tra la Hilton e Lexus risale al 2011, quando per il suo trentesimo compleanno ricevette una LFA gialla dal suo fidanzato dell'epoca (l'imprenditore Cy Waits). Finita la loro relazione, con grande signorilità la Hilton restituì l'auto al suo ormai ex fidanzato, ma siccome la LFA le era piaciuta molto, decise di comprarsi questo esemplare bianco. Che ora potete fare vostro.

OTTIME CONDIZIONI Nei due anni in cui è appartenuta alla star, l'auto è comparsa nel reality The World According to Paris Hilton oltre che in svariati post su Instagram, ed è pure finita sui tabloid quando lasciò a piedi la sua proprietaria (che aveva dimenticato le luci accese, scaricando così la batteria) in un parcheggio di Beverly Hills. Ma da Marshall Goldman dichiarano che non c'è alcun sovrapprezzo per via della famosa proprietaria precedente. L'auto è in condizioni perfette, i chilometri fatti come abbiamo visto sono pochi, la carrozzeria è intatta, e la supercar monta cerchi in lega da 20 pollici con pinze dei freni rosse fiammanti.

DA NON PERDERE Anche gli interni, decisamente eleganti con i loro tappetini blu, inserti blu sul volante e sedili in pelle, sono in ottime condizioni. L'auto è infine equipaggiata con navigatore, telecamera posteriore e un impianto audio firmato Mark Levinson. Insomma, se avete sempre sognato una Lexus LFA, e se non volete farvi scappare l'occasione di portare Jeremy Clarkson a fare un giro su un'auto appartenuta a Paris Hilton, questo è decisamente il vostro momento!