Autore:

Federico Sardo

POLEMICA SU TWITTER Jeremy Clarkson, nella sua rubrica sul Sun, se l'è presa con Greta Thunberg. Ma a sua figlia Emily non sono piaciute le parole del padre, e gli ha risposto per le rime su Twitter. Ovviamente in seguito a questo scontro familiare si sono scatenati centinaia di commenti sul noto social network. Vediamo cosa è successo.

CLARKSON VS GRETA Jeremy Clarkson, uno dei volti televisivi più noti al mondo per quanto riguarda il mondo dei motori grazie alle serie Top Gear (BBC) e The Grand Tour (Amazon Prime), tiene regolarmente una rubrica sul giornale inglese Sun, e nel suo ultimo intervento se l'è presa in particolare con Greta Tunberg, la giovane attivista svedese che ha mobilitato folle incredibili grazie ai suoi Fridays For Future per sensibilizzare il mondo sulle tematiche ambientali.

LE PAROLE DI CLARKSON Non dovrebbe essere una sorpresa, per chi conosce Clarkson, apprendere come le sue posizioni non siano esattamente vicine ai temi dell'ambientalismo, ma nella sua ultima column ci è andato giù pesante, definendo Greta una "mocciosa viziata" e dicendo che dovrebbe "stare zitta e tornarsene a scuola". Non solo. Il succo del suo ragionamento è questo: "Fermati un attimo a pensare a come puoi dormire serena la notte, sapendo che gli adulti costruiscono e fanno volare i jet militari svedesi che garantiscono la tua sicurezza. Vi abbiamo dato i cellulari, i computer e internet. Abbiamo creato i social media che usate tutti i giorni e gestiamo le banche che pagano per tutto questo".

EMILY CLARKSON CONTRO IL PADRE Le parole di Clarkson, come era normale aspettarsi, hanno incontrato diverse critiche. Ma quello che non era così ovvio è che avrebbero incontrato proprio quelle di sua figlia Emily. Nata nel 1994 dalla relazione con la (ora ex) moglie Frances Cain, Emily Clarkson è una scrittrice e blogger molto seguita in Inghilterra. Proprio in seguito all'articolo del padre, la sua reazione è stata quella di retwittare una frase del comico John Bishop che esprimeva parole di grande ammirazione per Greta Thunberg ("Sei una grande ispirazione e il mondo è già un posto migliore grazie a te"), commentandole così: "Come sarebbe bello se tutti gli uomini di mezza età parlassero di Greta, coraggiosa e con la voglia di cambiare il mondo, in questo modo". Il riferimento era abbastanza palese.

LO SCONTRO CONTINUA? Il padre però non è stato a guardare. Jeremy Clarkson infatti ha risposto pubblicamente al tweet della figlia scrivendo: "Come sarebbe bello se [Greta] imparasse l'educazione". Ma l'ultima parola è stata di Emily, che ha risposto: "non c'è bisogno che una donna sia ben educata per avere ragione". Lo scontro tra i due si è interrotto così, ma molti commenti e tweet sono piovuti da ogni parte, e Emily Clarkson non si è tirata indietro rispetto alla polemica, rispondendo a molti dei commenti che ha ricevuto in questi giorni. Per ora sembra finita, ma staremo a vedere.