Autore:

Giulia Fermani

AMAZON SHOW Divertenti, spericolati, competenti e senza peli sulla lingua al limite del politicamente scorretto. Ognuno di noi ha un preferito tra i presentatori di The Grand Tour, tra Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May: il trio che aveva raggiunto fama mondiale quando era al timone dello show Top Gear. Ma la domanda ce la siamo fatta tutti: chi dei tre guida meglio? Risponde Abbie Eaton, test driver ufficiale della serie televisiva di Amazon Prime.

IL MIGLIOR PILOTA E'... La tester inglese classe 1992 Abbie Eaton svela che Jeremy Clarkson, rispetto ai colleghi Richard Hammond e James May, è quello che risulta migliore alla guida. Ce lo aspettavamo un po' tutti, sinceramente, non tanto per le sue capacità tecniche ma soprattutto, come sottolinea la stessa Eaton, per il suo carattere spregiudicato. Tra i tre, Clarkson infatti è il più sicuro di sé, quello che non ha paura di spingere le auto al limite e di farci numeri scenografici e a volte anche azzardati.

LA PAROLA ALLA TESTER Figlia d’arte -anche il padre della Eaton, Paul, è stato un pilota automobilistico- Abbie ha iniziato a cimentarsi nelle prime gare in kart già all'età di 10 anni. Non è The Stig, ma sostiene di essere addirittura più veloce di lui. Le dichiarazioni della Eaton non si sono fermate solo ai presentatori dello show di Amazon. Stando alle sue parole, l'auto più divertente che ha guidato nel corso del programma è la Lamborghini Huracan Performante, la più difficile da gestire è stata la nuova Lancia Stratos e la peggiore è stata la Volkswagen Up! GTI. Il suo momento preferito durante le riprese di TGT è stato in Svezia, quando al volante di una Porsche 911 Turbo S ha sfidato la Lamborghini Urus guidata da Clarkson su una pista ghiacciata. Ecco il video in cui si confessa.