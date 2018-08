PREDETE IL VOLANTE Amici e seguaci del trio di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May accorrete numerosi, il giorno che tutti stavate aspettando è finalmente giunto. Il gioco di "The Grand Tour" con gli ex conduttori di "Top Gear" ora personaggi televisivi arruolati in Amazon Prime Video e front-men di "The Grand Tour", saranno i protagonisti di un gioco dedicato a loro e alla loro creazione televisiva che prenderà il nome di "The Grand Tour Game", in uscita su PC, PlayStation e Xbox One.

FOLLI CORSE "The Grand Tour" sarà un gioco di corse, ma non dovete aspettarvi un racing game qualunque. Preparatevi a scendere in pista con le supercar più esotiche e folli del momento impersonando proprio i presentatori di "The Grand Tour" e come accade nella serie tv omonima, anche il gioco si dividerà in episodi e ricalcherà fedelmente lo stile del programma televisivo, introducendo nuove località e sorprese tratte dagli episodi mandati in onda su Amazon.

IL TRIO Sinceramente non vediamo l'ora di mettere le mani sopra al gioco e impersonare Hammond in spettacolari incidenti, Clarkson in spettacolari derapate e May…in spettacolari passeggiate rispettando fedelmente i limiti di velocità. Mr Slow insegna da questo punto di vista.