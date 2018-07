SAVE THE DATE La data è stabilita: il 22 luglio ci sarà il primo torneo italiano di eSport dedicato a Gran Turismo Sport. I protagonisti? Le supercar del GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz. Il mezzo? Il simulatore di guida e gioco di corse Gran Turismo Sport che, in collaborazione con Mercedes-Benz, ha deciso di dare a tanti driver virtuali la possibilità di darsi battaglia nell'e-Cup by Mercedes-Benz.

FINALS Il torneo si articolerà in due fasi: tre qualifiche a eliminazione (a partire dal 22 luglio) e una finalissima. Durante le fasi di qualifica, i partecipanti si sfideranno in occasione degli appuntamenti, online e live, durante gli One Day Cup previsti ogni settimana, da luglio a settembre. I giocatori si sfideranno online creando un account ESL ID sul sito PlayStation Italian League by ESL (playstationitalianleague.com).

TUTTI A RHO I sette migliori, selezionati dalle semifinali, accederanno direttamente alla finale prevista il 7 ottobre presso l’ESL Arena a Milan Games Week 2018 (Fiera Milano Rho). La partecipazione al GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz è completamente gratuita e in palio un montepremi complessivo di oltre undicimila euro.

DA MERCEDES “I tornei di eSport, al pari dei più importanti eventi sportivi, fanno registrare il tutto esaurito nelle grandi arene internazionali”, ha dichiarato Cesare Salvini, Direttore marketing di Mercedes-Benz Italia. “Un contesto nuovo, in cui entriamo affiancati da uno dei principali player del mercato, che ci permette di aprire una porta di accesso verso nuovi potenziali target, entrando in contatto con una grande community, unita da passione e coinvolgente entusiasmo.”

IL BOSS “Siamo orgogliosi di lanciare il “GT Sport e-Cup by Mercedes-Benz”, un’opportunità che darà agli amanti del franchise Gran Turismo la chance di confrontarsi con i gamer più competitivi – dichiara Marco Saletta, General Manager di Sony Interactive Entertainment Italia – Un ringraziamento speciale va a Mercedes-Benz Italia, un partner con il quale da anni sono state avviate delle sinergie strategiche in grado di elevare Gran Turismo Sport a vera icona del videogame competitivo. Questo evento conferma la nostra volontà di supportare in Italia il settore degli e-sport, insieme ai milioni di giocatori che hanno scelto PlayStation 4”.