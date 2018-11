WARNING! Importante notizia! Fan di Jeremy Clarkson, Richard Hammond e James May a me gli occhi! La terza stagione di The Grand Tour sarà disponibile in esclusiva su Amazon Prime Video da venerdì 18 gennaio 2019. I nuovi episodi saranno trasmessi a cadenza settimanale, in esclusiva, per i clienti Prime in più di 200 paesi.

WATCH IT Il nuovo trailer (che potete trovare poco più sotto) vede il buon Richard "Hamster" Hammond lottare per salvare il suo fuoristrada mentre passa su un piccolo ponte per attraversare un profondo canyon in Colombia e mostra anche i tre compagni mentre si scontrano in sfide in macchine da sogno come ormai ci hanno abituato, da Detroit al Nevada. Sempre nel trailer Jeremy Clarkson sfida una pilotessa professionista in un insolito circuito fra le nevi della Svezia mentre James May suona la cornamusa in Scozia e cerca di tenere insieme una vecchia auto vintage.

IN GIRO PER IL MONDO Per la terza stagione il trio ha girato tutto il mondo, causando ancora più caos del solito, viaggiando attraverso zone pericolose e impervie in Colombia, Mongolia, Cina, Detroit e…l’aeroporto di Stansted, mentre la loro gigantesca tenda-studio rimane nel “giardino di Jeremy” nei Cotswolds. Come detto The Grand Tour ritorna su Prime Video il 18 gennaio 2019, mentre la prima e la seconda stagione sono disponibili in streaming solo su Amazon Prime Video.