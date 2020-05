EDIZIONE SPECIALE Debutta per Lexus UX Hybrid il nuovo allestimento Midnight Edition. Ora il Suv compatto giapponese è più sportivo, ma anche più elegante, con un importante aggiornamento per quanto riguarda la tecnologia. Scopriamolo insieme.

NOVITÀ A VISTA La nuova versione subisce un ritocco a livello di design, guadagnando il colore Nero Grafite e i cerchi in lega da 18” in nero opaco. Completano il quadro, per Lexus UX Midnight Edition, le profilature silver laterali anteriori e posteriori, gli interni neri e il battitacco retroilluminato.

SI AGGIORNA DENTRO In aggiunta alla piattaforma di connessione Data Communication Module (DCM), in grado di registrare alcuni dati di utilizzo della vettura e aggiornare in tempo reale il cliente sullo stato d’uso del veicolo grazie all’app Lexus Link, UX Midnight Edition beneficia del sistema multimediale con smartphone integration di Apple Car Play e Android Auto. Inoltre la funzionalità di aggiornamento delle mappe “over the air” consente all'utente di scaricarle automaticamente sul dispositivo multimedia della vettura.

ALTRE DOTAZIONI Anche la Midnight Edition ha in dotazione il Lexus Safety System+, di serie su tutta la gamma. Si tratta di un pacchetto di avanzati sistemi di sicurezza attiva che include Pre-Crash system (PCS) con rilevamento pedoni (anche notturno) e ciclisti (solo diurno), assistenza al mantenimento di corsia con funzione di allerta (LTA), fari abbaglianti automatici a LED (AHB) per migliorare la visione notturna, riconoscimento segnaletica stradale (RSA) e Cruise Control adattivo (DRCC, dotato anche di funzione Start and Stop) che regola la velocità in base al veicolo che si precede.

PREZZO La nuova versione UX Midnight Edition avrà un prezzo di 44.450 euro, che scende a 36.950 euro grazie agli Hybrid bonus di 7.500 euro per chi passa al Full Hybrid Electric di Lexus senza vincoli di permuta o rottamazione. Se volete farvi un'idea di come va la Lexus UX Hybrid, trovate il nostro confronto con Audi Q3 e Range Rover Evoque. Se invece cercate qualcosa di ancor più eco-friendly, non disperate: ora c'è anche la versione elettrica UX 300e.