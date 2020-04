Michele Perrino Pubblicato il 16/04/2020 ore 19:00

NUOVO LUXURY SUV IN ARRIVO? LEXUS LQ NEWS

Il top di gamma in casa Lexus è occupato dalla berlina LS e la coupé LC. E così potrebbe rimanere per un altro po' di tempo, almeno fino a che non sarà pronta nuova Lexus LQ, una elegante crossover di lusso che manderà in pensione (almeno a livello tecnologico) l'attuale Lexus LX (non importato in Italia). Quando arriverà? Pare dovremo aspettare fino al 2022. Ma scopriamo qualche notizia in più su LQ.

MOLTE COSE IN COMUNE CON LE SORELLE LS E LC

Secondo indiscrezioni, nuova Lexus LQ dovrebbe condividere molti elementi con la berlina LS. Dalla piattaforma, passando ai propulsori: sia il V6 twin-turbo standard da 416 CV, sia l'ibrido da 354 CV. Il top di gamma potrebbe persino accogliere un V8 twin turbo da oltre 600 cavalli. Sarà ispirata alla concept LF-1 Limitless? Forse...

QUANDO LA VEDREMO E A CHE PREZZO?

Non presto. Per vedere la LQ pare dovremo aspettare fino al 2022. Non facile pronunciarsi sui prezzi ma, trattandosi di un SUV di fascia alta che dovrà scontrarsi con avversarie del calibro di Audi, BMW, Range-Rover, Mercedes e Porsche, sembra realistico parlare di prezzi a partire da 75.000 euro. Arriverà anche in Italia? Speriamo. Visto che l'attesa è lunga e ci sono ancora molti punti di domanda, perché non ritornare coi piedi per terra, e gustarvi la comparativa tra Lexus UX, Audi Q3 e Range Rover Evoque...