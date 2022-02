Lexus Electrified Sedan: ecco il concept della super berlina elettrica

DAI CONCEPT ALLA PRODUZIONE Toyota e il suo brand lussuoso Lexus hanno hanno presentato recentemente una serie di concept elettrici che saranno la base di partenza per futuri modelli di produzione. Mentre la RZ 450e è stato uno dei prototipi ad attirare maggiormente l’attenzione degli addetti ai lavori, Lexus ha introdotto una gamma di altri veicoli, tra cui il concept Electrified Sedan, di cui adesso possiamo farci un’idea migliore visto sono state pubblicate altre immagini. Come si può notare, lo stile è molto più aggressivo di qualsiasi berlina nell'attuale gamma Lexus poiché monta un paraurti anteriore super affilato con prese d'aria decisamente pronunciate. Il prototipo monta fari a LED dal profilo super affilato, che si integrano alla perfezione con il design del cofano. Lo stile sportivo è evidente anche dall’inclinazione del parabrezza e del tetto molto spiovente verso la coda. Il design aggressivo è completato da maniglie delle porte montate a filo e minigonne laterali.

Lexus Electrified Sedan: il concept della berlina sportiva elettricaGAMMA 100% ELETTRICA DAL 2035 La parte posteriore è un po' più semplice in confronto al resto, ma il concept ha uno spoiler bello alto che è affiancato da luci posteriori ad effetto tridimensionale. Il tutto è completato da un lunotto con forme sinuose e da un paraurti nero, che (naturalmente) non ha gli incavi per i tubi di scarico. Lexus non si è sbilanciata molto sul concept, ma ha già confermato che sarà un modello esclusivamente elettrico, senza varianti ibride. In particolare, è già in agenda: “una gamma completa di veicoli elettrici in tutti i segmenti entro il 2030 e di fare in modo che i modelli a zero emissioni rappresentino il 100% delle vendite in Europa, Nord America e Cina, per un totale di un milione di unità a livello globale”. Un progetto ambizioso, che vedrebbe il brand di lusso giapponese diventare a tutti gli effetti elettrico entro il 2035.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 10/02/2022