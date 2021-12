Video: Toyota e Lexus svelano 15 nuovi concept di auto elettriche

Nei piani di Toyota e Lexus le eredi elettriche di Toyota Hilux, Toyota Aygo X, Lexus NX, Lexus IS, Lexus LFA. E non solo. Il video

Quindici nuovi prototipi sul palco, trenta in arrivo entro il 2030: il Presidente di Toyota Akio Toyoda ha anticipato le strategie del Gruppo giapponese in una presentazione che potete guardare per intero nel video qui sotto. Oppure potete saltare oltre il video e leggere un riassunto di quanto è stato detto...

PER TUTTI I GUSTI Dopo la premessa che nessun veicolo elettrico è a emissioni zero se non lo è l'energia che entra nelle batterie, Toyoda insiste che l'offerta dei marchi del gruppo continuerà a essere diversificata, per andare incontro ai differenti bisogni della clientela. Non solo auto elettriche, dunque, e non solo... crossover. Le macchine mostrate sul palco includono una gamma di nuovi SUV, veicoli commerciali, fuoristrada e il concept di una supercar ispirata alla Lexus LFA. Oltre al primo SUV elettrico del Marchio, la Toyota bZ4X in consegna nel 2022 (qui l'approfondimento).

Concept per un'auto sportiva elettrica Toyota GR

OCCHIO AI PREZZI E AL PIACERE DI GUIDA I primi modelli ad arrivare sul mercato, dopo la bZ4X saranno un SUV compatto, un mini SUV ispirato ad Aygo X (qui il video di approfondimento), un berlina ''che soddisfa le aspettative di una prima auto'', dice Toyoda, e un SUV di grandi dimensioni. Tutti ottimizzati alla ricerca della migliore efficienza energetica e proposti ''a prezzi ragionevoli''. Ma non basta. Toyoda ha mostrato altri 11 di modelli in preparazione, che annunciano una strategia di mercato diversificata - com'è ovvio per un costruttore generalista - e spaziano dai fuoristrada ai pick-up, fino alle supercar, perché: ''elettrificazione e piacere di guida non sono in contraddizione. Anzi, è il contrario: possono andare di pari passo'', dice il vicepresidente Pascal Ruch.

Nel futuro Toyota, anche un fuoristrada elettrico

PIATTAFORMA COMUNE Alcuni dei prossimi veicoli elettrici del gruppo Toyoda saranno basati su modelli esistenti, non a caso sul palco dell'evento si notano modelli che richiamano gli attuali Toyota Hilux e Lexus NX. Altri invece saranno completamente inediti e allestiti sulla base della nuova piattaforma e-TNGA EV sviluppata con Subaru: che è alla base della Toyota bZ4X e che nel 2022 troveremo anche nella Subaru Solterra (qui il video di presentazione), come nel primo crossovere elettrico a marchio Lexus RZ.

Auto elettriche: l'erede della Lexus IS

EMISSIONI IN PAREGGIO NEL 2035 A seguire, per il marchio di lusso del Gruppo, arriverà gamma completa di veicoli elettrici che sembra includere, sulla base dei concept in mostra, un grande SUV erede della Lexus RX, una berlina di dimensioni simili a quelli della Lexus IS e una supercar. Un destino segnato dalla dichiarazione che il Gruppo giapponese conta di raggiungere la ''carbon neutrality'', ossia emissioni di CO2 complessivamente nulle, entro il 2035.

