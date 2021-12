Subaru Solterra come non lo avete ancora visto. Il video reveal

Può una Subaru senza il classico 4 cilindri boxer sotto il cofano qualificarsi come una Subaru vera e propria? Soprattutto: come conservare le proverbiali capacità di ogni Subaru di affrontare il fuoristrada impegnativo, senza una trazione integrale di tipo meccanico sotto il pianale? Rispondere a qualsiasi dubbio circa la natura di Subaru Solterra, il primo SUV 100% elettrico del marchio delle Pleiadi, è il proposito che la divisione europea si prefigge tramite una video presentazione di poco più di 20 minuti. In lingua inglese, ma con sottotitoli che aiutano la comprensione. Senza contare il potete delle pure immagini. Clicca Play qui sotto e scopri Subaru Solterra da ogni angolazione. L'esposizione è quanto di più chiara.

L'UNIONE FA LA FORZA Progettato in partnership con Toyota e controfigura Subaru di bZ4X, Solterra arriverà in Europa attorno alla metà del 2022. Dimensioni simili a quelle di Forester, ma un design del tutto differente e una migliore abitabilità grazie all'architettura elettrica, spoglia di organi di trasmisisone. A proposito: due motori elettrici, uno per asse, potenza complessiva di 218 cv. Come fonte di energia, una batteria agli ioni di litio da 71,4 kWh, per un grado di autonomia di circa 460 km. All'interno, tanta tecnologia di ultima generazione.

Subaru Solterra vista dall'interno

100% SUBARU Safe, Fun, Tough. Sicurezza, Divertimento, Robustezza. Ogni moderna Subaru si ispira a tre valori e Solterra - nonostante la distanza che la separa dalla gamma tradizionale - promette di non deludere le aspettative. Guarda il video e matura la tua opinione.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 13/12/2021