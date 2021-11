Novità auto

Sono passati circa sei mesi dalla prima immagine teaser di Solterra, il nuovo (e primo!) SUV elettrico di Subaru, a cui sono seguiti foto e video che anticipavano l’aspetto della prima auto a zero emissioni della Casa delle Pleiadi. Che, nella notte, è stato finalmente presentato ufficialmente alla stampa mondiale.

Solterra è realizzato sul pianale e-Subaru Global Platform, sviluppato in collaborazione con Toyota, che la utilizzerà per il suo veicolo “gemello” bZ4X. Le linee sono tese e dinamiche, con un muso corto e tetto molto spiovente. Il frontale si caratterizza per una grande griglia esagonale semi-chiusa e le ampie feritoie ai lati del paraurti, sotto i sottili gruppi ottici a LED. I parafanghi sporgenti e la spalla posteriore muscolosa conferiscono carattere all’auto.

LE DIMENSIONI Da paraurti a paraurti Subaru Solterra misura 4.690 mm, è largo 1.860 mm e alto 1.650 mm. Il passo è di ben 2.850 mm, mentre l’altezza minima da terra è di 210 mm. Il diametro di sterzata è di 11,4 metri. 2.020 kg il peso a vuoto.

Subaru Solterra 2022: l'abitacolo

L’abitacolo riprende stile, forme e dimensioni dell’elettrica di Toyota: gli sbalzi ridotti e il passo lungo hanno permesso di ottenere un ambiente spazioso, anche per chi siede dietro. Il posto guida si caratterizza per il cruscotto digitale in posizione bassa e arretrata: per la prima volta su una Subaru la strumentazione si leggerà da sopra il volante. A centro plancia campeggia il grande schermo centrale per l’infotainment, senza rinunciare alla praticità dei tasti fisici per il climatizzatore e le principali funzioni multimediali. Diversamente da Toyota, Subaru ha optato per un volante più tradizionale (scelta che con ogni probabilità verrà replicata anche sulla versione finale di bZ4X).

Subaru Solterra 2022: visuale laterale

Come altri modelli a trazione integrale, anche Subaru Solterra monta un motore elettrico da 109 CV per ciascun asse: la potenza complessiva dell’auto è di 218 CV. Il controllo di trazione è elettronico, e capace di ripartire la coppia motrice tra i due assi in base alle condizioni del terreno e dello stile di guida del conducente. Come sulle altre Subaru, è presente inoltre la modalità di guida X-Mode, che si aggiunge alla nuova nuova funzione Grip Control, per permettere all’auto di procedere a velocità costante su strade sconnesse, migliorando così le sue capacità di muoversi in fuoristrada.

Subaru Solterra 2022: la griglia anteriore

BATTERIA Alloggiate sotto il pavimento, le batterie abbassano il baricentro dell’auto e migliorano la rigidità del corpo macchina. La capacità lorda degli accumulatori è di 71,4 kWh, che dovrebbe garantire un’autonomia di circa 460 km (in base al ciclo di omologazione WLTP con gli standard giapponesi). La potenza massima del caricatore in corrente alternata è bassina: solo 6,6 kW; meglio per la ricarica in corrente continua, fino a 150 kW.

Subaru Solterra 2022: gli interni

Ancora presto per parlare di quanto potrà costare nuova Subaru Solterra. Il suo debutto sui principali mercati mondiali (tra cui Giappone, Stati Uniti, Canada, Europa e Cina) è previsto per la metà del prossimo anno, con l’arrivo nei concessionari alla fine del 2022.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/11/2021