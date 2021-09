LA PRIMA FULL-ELECTRIC La rivoluzione elettrica in casa Subaru porta il nome di Solterra (qui il nostro approfonfimento)! È lei infatti il primo modello full-electric del produttore giapponese. Dopo le prime immagini di alcune settimane fa, il crossover a batterie delle Pleiadi si mostra ora in un video teaser di una manciata di secondi. Nella clip, la natura incontaminata fa da sfondo a Solterra, di cui si riesce ad apprezzare la fiancata e parte del posteriore. Sulla coda si notato invece due spoiler separati e la fanaleria LED dal look tagliente. Nei fotogrammi iniziali compaiono anche i proiettori a LED frontali dalla forma squadrata e con 4 punti luce.

VEDO NON VEDO Il resto del video teaser include scene dinamiche di Solterra sullo sfondo di paesaggi mozzafiato. L’inquadratura si mantiene ben distante dall’auto, lasciando intuire ben poco. Per ultimo compaiono scorci dell’abitacolo interno. Sulla plancia campeggia un quadro strumenti interamente digitale disposto in posizione rialzata e ben distante dal volante, abbinato a un grande display principale e a un touchpad aggiuntivo sulla console.

Subaru Solterra EV: gli interni

TRAZIONE INTEGRALE ELETTRICA Subaru Solterra EV nasce sulla stessa piattaforma di Toyota bZ4X (qui l'approfondimento). I due modelli hanno un design molto simile, fatta eccezione per piccole modifiche estetiche localizzate nella parte anteriore e posteriore. Al momento, non si conoscono dettagli sulle specifiche di batteria e powertrain. Sappiamo però che Subaru Solterra disporrà della trazione integrale, con un’architettura a due motori (uno per ogni asse). Con ogni probabilità, Subaru Solterra sarà commercializzata anche nel nostro Paese a partire dal prossimo anno.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 29/09/2021