Nuova RZ 450e: il crossover Lexus sposa l'elettrico al 100%

IL CROSSOVER SI MOSTRA NEI DETTAGLI Lexus ha già mostrato il suo prossimo crossover elettrico RZ 450e, ma ora direttamente dal Giappone arrivano nuove immagini che ce lo fanno vedere ancora meglio nei suoi dettagli. Gli scatti ci mostrano che il crossover a zero emissioni avrà uno stile piuttosto diverso dalla Toyota bZ4X. A partire dalla parte anteriore, c'è una calandra completamente chiusa, che è affiancata da fari sottili e con luci di marcia diurna dal profilo decisamente affilato. L’RZ elettrico sfoggia anche prese d'aria verticali e una piastra paramotore posticcia, ma che aggiunge una certa “virilità” al design complessivo. Il crossover giapponese è equipaggiato con archi passaruota e minigonne in nero, per esaltare il suo spirito outdoor senza rinunciare a un tocco di sportività. Tutta la carrozzeria, comunque, pone l’accento sulla percezione di dinamismo, tipica dei modelli Lexus. Guardate, per esempio, il parabrezza inclinato, la linea del tetto smussata verso la coda e il montante posteriore oscurato, che aiuta ad accentuare visivamente l’effetto coupé. In coda, ci sono una barra luminosa a tutta larghezza alloggiata nel portellone e un paraurti dalla forma piuttosto “tormentata”, non del tutto elegante, anche perché la porzione più bassa è di una meno lussuosa plastica nera.

Nuova Lexus RZ 450e: le foto mostrano i dettagli di stile del crossover elettricoDATI TECNICI? PER ORA NON SI SBILANCIANO Bocche cucite in Lexus per quanto riguarda le specifiche tecniche, anche se sappiamo già che il modello sarà costruito sulla piattaforma e-TNGA come la bZ4X. La Toyota sarà offerta con pacchi batteria da 71,4 e 72,8 kWh, nonché propulsori a motore singolo o doppio che erogano fino a 218 CV. Molto probabile che anche la cugina più lussuosa RZ 450e sarà equipaggiata con il medesimo powetrain. Sapremo di più sul nuovo crossover Lexus a zero emissioni questa primavera, intanto i giapponesi hanno mostrato le immagini insieme ai risultati delle vendite globali del 2021.

Nuova Lexus RZ 450e: arriverà entro la primavera 2022 BUONI RISULTATI DI MERCATO, NONOSTANTE TUTTO L'anno scorso, Lexus ha registrato un aumento delle vendite del 106% raggiungendo le 760.012 unità in tutto il mondo. Naturalmente, è importante notare che le vendite del 2020 sono state pesantemente influenzate dalla pandemia di coronavirus e, poi, dalla carenza dei microchip, ma gli strateghi commerciali del brand lussuoso di Toyota sembrano ottimisti, dicendo che i risultati del 2021 mostrano una “tendenza di ripresa”.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 02/02/2022