QUANTE NOVITÀ Non si può certo accusare Lexus di essere stata ultimamente con le mani in mano. La Casa giapponese ha iniziato ad aprile con l'annuncio del nuovo SUV RX, al quale si sono succedute le voci del SUV LQ. Tra giugno e luglio ha rincarato la dose con la berlina sportiva IS 2021, poi LC Coupé 2021, LC 500 Convertible, infine LS 2021. E sembra che non sia finita qui: giungono infatti voci di quello che potrebbe essere un nuovo crossover coupé di lusso, naturalmente elettrico: scopriamo di più su RZ 450e, l'ultima (e ancora misteriosa) sigla registrata all'ufficio brevetti.

COSA SAPPIAMO Sulla base delle scarse informazioni disponibili si possono abbozzare alcune ipotesi. Partendo proprio dal nome stesso del nuovo modello. Innanzitutto, la lettera ''Z'' non è ancora stata utilizzata nella gamma del luxury brand del Gruppo Toyota, pertanto siamo abbastanza certi che - concettualmente - si tratti di qualcosa di completamente nuovo. A fare uso della lettera ''R'', invece, sono due veicoli completamente diversi tra loro, vale a dire la coupé RC e il già citato RX, un SUV. Da questa sorta di incrocio alfabetico possiamo dunque ipotizzare che il prossimo RZ sia un crossover coupé.

ELECTRIC, OF COURSE Il suffisso ''e'', all'interno del nome del futuro RZ, indica verosimilmente la natura elettrificata del modello, cosa che è più che plausibile, anche in virtù delle dichiarazioni di Toyota circa la produzione di sei veicoli totalmente elettrici entro il 2025. La prima è stata Lexus UX 300e e chissà, la prossima potrebbe essere RZ 450e. Quando? A spanne, non prima del 2022. Presto ne sapremo un po' di più.