NIPPONOVITÀ Solo pochi giorni fa la scena era tutta per la versione coupé. Lexus LC 500 2021 si è rinnovata nel profondo, ora tocca all'ancor più esclusiva variante cabrio LC 500 Convertible dare mostra di sé: dopo averla vista sottoforma di concept al Salone di Detroit 2019, la configurazione definitiva della decapottabile di lusso del Gruppo Toyota si prepara a debuttare in Italia. Scopriamola.

MOTORE E PRESTAZIONI Nuova Lexus LC 500 Convertible è equipaggiata col solito V8 da 4.969 cc , qui declinato in formato da 464 CV a 7.100 giri/min e 530 Nm di coppia a 4.800 giri. Il propulsore è abbinato ad un cambio automatico Direct Sport-Shift a 10 rapporti, la trazione è posteriore. La velocità massima è di 270 km/h, mentre nello 0-100 km/h l'auto impiega 5 secondi netti. Sul fronte dei consumi, invece, si parla di 11,7 l/100 km (ciclo combinato WLTP). Ciò di cui per ora non si parla, semmai, è di una variante ibrida come LC Coupé: sarebbe l'unica Lexus non elettrificata (o almeno, non ancora) della gamma odierna.

ALLESTIMENTI Lexus LC 500 Convertible disponibile in due allestimenti, Luxury e la versione speciale a tiratura limitata Structural Blu. Di serie su tutte cerchi da 21”, battitacco in carbonio, interni in misto pelle/Alcantara, sedili regolabili elettricamente, riscaldabili e ventilati (dotati di bocchette d'aria integrate nel poggiatesta che soffiano aria calda sul collo) e il Lexus Premium Navigation con sistema audio Mark Levinson a 13 altoparlanti. Sulla versione Luxury sono disponibili 11 combinazione di colore, mentre la Structural Blu si caratterizza per l’esclusiva combinazione di colore esterno (Structural Blu, appunto) abbinato agli interni White.

LA CAPOTE Il tempo impiegato dalla capote per aprirsi o chiudersi è di 15 secondi. L'operazione si può effettuare anche in movimento, fino a una velocità di 50 km/h.

DIMENSIONI E PESI Una lunghezza di 4,77 metri, una larghezza di 1,92 metri e un altezza di 1,35 metri, per una massa complessiva di 2.035 kg, vale a dire meno di 100 kg in più rispetto alla coupé. Per LC 500 Convertible, infine, capacità del bagagliaio di 149 litri.

PREZZI Nuova LC 500 Convertible in vendita a un prezzo di listino di 125.000 euro in versione Luxury e di 140.000 euro per la versione speciale Structural Blu.