Primo contatto

Alla guida di nuova NX 450h+, la prima Lexus ibrida ricaricabile di sempre. Come va su strada, quale autonomia in EV. Che interni!

Non è vero che Lexus NX di seconda generazione è un modello nuovo al 100%. Infatti, nuova Lexus NX è nuova “solo” al 95%. Più o meno, significa che le ruote sono sempre quattro, stop. Battute a parte: il SUV Lexus di maggior successo in Europa, anzi la Lexus più amata in assoluto dal pubblico del Vecchio Continente, si rinnova completamente fuori, dentro, soprattutto sottopelle. NX 2022 la prima Lexus a sperimentare - anche - la tecnologia ibrida plug-in. Curioso di saperne di più? Continua a leggere. Oppure, guarda il video. Oppure, entrambe le cose.

Nuova Lexus NX Hybrid

E partiamo proprio da lei, nome in codice NX 450h+, la NX che non c’era. Dopo l’elettrico, vedi il baby SUV UX, un’altra Lexus esce dalla comfort zone del classico full hybrid, praticamente il secondo nome del brand di lusso di Toyota. Il modello di punta della nuova gamma NX è dunque provvisto di un quattro cilindri a benzina a ciclo Atkinson da 2,5 litri da 185 CV, un motore elettrico anteriore da 134 kW, un motore elettrico posteriore da 40 kW, cambio a variazione continua, infine batteria agli ioni di litio con una capacità di 18,1 kWh, la più elevata della sua categoria. Con caricatore di bordo da 6,6 kW, ricarica batterie in circa 2 ore e mezza.

ECOSPORTIVA Il sistema produce una potenza massima di 309 CV. Cavalli che, affondando sul gas, potrai contare uno per uno: accelerazione 0-100 km/h in 6,3 secondi. Allo stesso tempo le emissioni medie di CO2, comprese tra 20 e 26 g/km, e i consumi ''medi'', tra 0,9 e 1,1 l/100 km, sono da cinquantino. Ne consegue - sostiene Lexus - che il consumo di carburante risulta del 30% inferiore rispetto ai competitor. Mica bruscolini. La batteria è di dimensioni compatte e trova alloggio nel pianale del veicolo, senza invadere lo spazio di carico, che conserva così lo stesso volume di NX full hybrid (ci arrivo tra un momento).

Nuova Lexus NX, la prima volta dell'ibrido plug-in

CARICA/SCARICA Quattro modalità di guida. Modalità EV l’impostazione predefinita: NX 450h+ funzionerà esclusivamente con alimentazione elettrica fino al raggiungimento del limite della sua autonomia, indipendentemente - si badi bene - dalla forza con cui si preme l’acceleratore. Quando la batteria è scarica, il funzionamento passa automaticamente alla modalità HV (veicolo ibrido). Dal canto suo, la modalità Auto EV/HV attiva automaticamente il motore a benzina quando è necessaria una potenza extra, per poi tornare subito dopo al funzionamento in elettrico. Infine, la modalità “ricarica” chiama in causa il motore termico per ripristinare il livello di carica della batteria, aiutando a garantire una maggiore potenza della batteria quando è richiesta la guida in EV, ad esempio prima di entrare in una zona a zero o basse emissioni.

QUOTA 100 Batteria potente, ma anche molto efficiente: autonomia EV da 69 a 76 km nel ciclo combinato WLTP e da 89 a 98 km nel ciclo urbano, cioè più del doppio rispetto ai concorrenti del segmento. Ah, NX 450h+ viaggia in full electric fino alla velocità di 135 km/h: in questo caso, è come i propri simili.

e4WD Doppio motore elettrico, infine, uguale trazione integrale elettrica intelligente Lexus E-Four: la distribuzione automatica della coppia motrice tra anteriore e posteriore spazia in un range tra 60:40 e 20:80, per un grip sempre ottimale sia in caso di partenze a razzo, sia se la guidi su fondi innevati o a bassa aderenza.

Lexus NX 450h+, 309 CV di potenza

REINCARNAZIONE La tecnologia ibrida plug-in di Lexus ha il vantaggio cruciale di mantenere un’alta efficienza anche quando la batteria è scarica. In molti sistemi, il funzionamento a quel punto passa di default al solo motore a combustione interna: ad autonomia esaurita, al contrario, NX continua a funzionare come una full hybrid, in cui la batteria si autorigenera continuamente.

A MODE MIO Non solo le logiche del sistema ibrido: col Drive Mode Select, di NX plug-in posso regolare anche il comportamento dinamico. Tre posizioni: Normal, Eco, Sport. Cambia la sensibilità dello sterzo, cambia la risposta dell’acceleratore. Sulla versione F Sport, con sospensioni adattive variabili (AVS) di serie e simulazione di cambio sequenziale, la modalità Sport si sdoppia in Sport S e Sport S+.

NX 450h+ il piatto principale, ma NX 2022 può essere opzionato anche in associazione al caro, vecchio, sistema full hybrid. Rispetto alla generazione precedente, nuovo NX 350h eroga il 24% di potenza in più, vale a dire 244 CV. Questo si riflette in una riduzione del 16% del tempo di accelerazione 0-100 km/h, portandolo a soli 7,7 secondi. NX 350h disponibile con trazione anteriore o anche trazione integrale elettrica E-Four.

FIRMA DI GUIDA Da un punto di vista dinamico, lo sviluppo delle prestazioni coincide con l’implementazione della filosofia cosiddetta Lexus Driving Signature, una combinazione di comfort di guida e prestazioni di sterzo, acceleratore e frenata, sempre fedeli alle intenzioni del guidatore in ogni esatto momento. Centrale, per raggiungere questo obiettivo, è l’uso della piattaforma Global Architecture K (GA-K) di Lexus: centro di gravità più basso di 20 mm, aumento delle carreggiate anteriori e posteriori, un miglior bilanciamento del peso tra anteriore e posteriore, una rigidità maggiore del 30%. Non che la precedente NX fosse poco comunicativa, sta di fatto che il nuovo modello ispira fiducia e un gratificante senso di controllo e connessione. In particolare, le sospensioni adattive variabili (AVS) presenti su NX F Sport hanno un range di funzionamento ampliato: tradotto, regolazione più fine dello smorzamento e una risposta più fluida ai cambiamenti del manto stradale e dello stile di guida.

L’intenzione è stata quella di preservare il carattere della prima generazione, pur utilizzando un linguaggio più sofisticato, maturo. Bellezza funzionale.

Nuova Lexus NX, il posteriore

FARI SUL DESIGN la lunghezza complessiva aumenta di 20 mm (4 metri e 66 cm), il passo di 30 mm, la larghezza di 20 mm e l’altezza di 5 mm. All’anteriore, l’inconfondibile griglia a clessidra assume una posizione più svasata e verticale, mentre gli allestimenti più ricchi sono dotati di fari a LED a quattro proiettori. La parte anteriore lunga ed elegante contrasta con una sezione posteriore compatta, con sbalzi ridotti e passaruota marcati. Nuovi i gruppi ottici interamente a LED a forma di L, nuova la firma luminosa a tutta larghezza, vedi Lexus UX. Sul portellone, il simbolo Lexus viene sostituito dal nome “LEXUS”.

A compiere un salto quantico è il cockpit di guida. NX la prima Lexus a introdurre il concetto ''Tazuna'', parola giapponese che descrive l’uso delle redini da parte di un cavaliere per controllare un cavallo. Per aiutare a mantenere l’attenzione del guidatore concentrata sulla strada davanti a sé, le fonti primarie di informazioni - il display multi-informazione, lo schermo multimediale, gli indicatori e l’head-up display opzionale - sono così raggruppate in modo da poter essere letti a colpo d’occhio.

Nuova Lexus NX, gli interni

MAXISCHERMO E a proposito del display centrale: sistema standard Lexus Link Connect con schermo da 9,8 pollici, sistema Lexus Link Pro (l'unico importato in Italia) dotato di schermo addirittura da 14 pollici, uno dei più grandi della categoria. Grafica in alta definizione, CPU che offre una risposta quasi 4 volte più rapida di quella del sistema attuale. Oltre al funzionamento tramite touchscreen, sono comunque presenti pulsanti fisici per accedere rapidamente alle funzioni utilizzate più di frequente. Migliorato anche il riconoscimento vocale: ora risponde a domande e comandi impartiti con un linguaggio più naturale e può essere attivato semplicemente richiamando il nuovo assistente di bordo “Hey Lexus” (vi ricorda qualcuno?). La smartphone integration è sempre di serie: wireless per Apple CarPlay, cablata per Android Auto.

TOUCH & CLICK Altro esempio di controllo intuitivo, infine, gli interruttori touch posti sul volante. Anche se funzionano a sfioramento, regalano la sensazione di “click” dei controlli fisici. NX anche il primo modello Lexus ad essere dotato del sistema elettronico e-latch di apertura delle porte, sistema che sostituisce la classica maniglia interna della portiera con un interruttore posizionato accanto al bracciolo. Comodo, basta farci l'abitudine.

Nuova Lexus NX, maniglia porta elettrica

IL BAGAGLIAIO Generosa la capacità di carico: l’altezza del vano è la stessa del modello precedente ma la lunghezza aumenta di 40 mm. Così, il volume è di 545 litri sopra il pianale con i sedili posteriori in posizione, misura che aumenta fino a un massimo di 1.436 litri con i sedili abbattuti. C’è abbastanza spazio per trasportare tre sacche da golf o due grandi valigie, senza abbassare i sedili.

Nuova Lexus NX con Front Cross Trafic Alert

Tra le novità del Lexus Safety System+ di terza generazione (di serie), degno di menzione è indubbiamente il Front Cross Trafic Alert, sistema che avvisa il guidatore del traffico trasversale, quando si avvicina a bassa velocità ad un incrocio. Più preciso anche il sistema di pre-collisione: può rilevare il 36% in più di scenari di rischio di incidente. Debutta inoltre Il cosiddetto Safe Exist Assist, sistema che combina la maniglia porta elettronica con il Blind Spot Monitor e aiuta a evitare incidenti causati dall’apertura delle porte sulla traiettoria di veicoli, biciclette e motociclette in avvicinamento. In opzione, lo specchietto retrovisore interno digitale, offre al conducente un campo visivo ampio e senza ostacoli. Nel 2022 sarà disponibile infine anche il sistema di parcheggio avanzato con parcheggio da remoto, fuori dalla vettura.

Nuova Lexus NX, debutta il Safe Exit Assist

Tre allestimenti: Premium, F Sport, Luxury. Prezzi a partire da 58.000 euro per NX full hybrid e da 65.000 euro per NX plug-in hybrid. Fino al 31 dicembre 2021, bonus Lexus di 7.000 euro. Ordini aperti, sbarco in concessionaria a febbraio 2022.

Per assaporare le qualità del plug-in hybrid alla Lexus maniera, ma anche per immedesimarsi all'interno del nuovissimo abitacolo e per scoprire tutte le altre caratteristiche tecniche e dinamiche, puoi sempre anche approfittare della nostra piattaforma video. Alla prova, la versione ibrida plug-in: Lexus NX 450h+. Scrolla verso l'alto fino al titolo e clicca il tasto Play sulla foto di cover. Buona visione.

Lexus NX 450h+, prezzi da 65.000 euro

LEXUS NX 45Oh+ LUNGHEZZA 4.660 mm LARGHEZZA 1.865 mm ALTEZZA 1.660 mm PASSO 2.690 mm MOTORE 4. cil. 2.5 benzina + 2 motori elettrici POTENZA 309 CV BATTERIA 18,1 kWh CONSUMI 0,9-1,1 l/100 km (ciclo combinato WLTP) EMISSIONI CO2 20-26 g/km (ciclo combinato WLTP) AUTONOMIA EV 69-76 km (ciclo combinato WLTP) ACC. 0-100 KM/H 6,3 secondi VELOCITÀ MAX. 200 km/h TRASMISSIONE automatico a variazione continua CVT TRAZIONE integrale elettrica PREZZO da 65.000 euro

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 07/10/2021