IN ARRIVO IL TOP DI GAMMA A quanto pare il segmento dei SUV non conosce la parola crisi, dai più compatti ai maxi, la ricetta creata con carrozzeria muscolosa e grandi gomme sembra piacere proprio a tutti. In Europa, e soprattutto in Italia, i modelli più gettonati sono di piccole e medie dimensioni, ma la nicchia dei grandi Sport Utility è sempre molto vivace. Prendete Toyota, che a giugno ha lanciato la Land Cruiser 2022, e che oggi mostra per la prima volta su strada i prototipi della nuova Lexus LX 600. Il marchio lussuoso della Casa giapponese ha iniziato i collaudi del modello che avevamo visto nascosto sotto un velo nel video di una conferenza stampa di qualche tempo fa, ma nulla di sostanziale era stato detto oltre alla sua effettiva esistenza. Oggi, le strade di Los Angeles in America (uno dei mercati più prolifici per Lexus) hanno visto per la prima volta un muletto della futura Lexus LX 600.

Lexus LX 600: il grande SUV di lusso giapponese durante i collaudi in America

CON QUALE MOTORE ARRIVERÀ? Poiché la LX è la punta di diamante di Lexus, l’ipotesi più accreditata fino a oggi era che sotto al suo immenso cofano si celasse il V8 da 5,7 litri che alimenta il modello attuale, ma poiché i giapponesi hanno depositato il marchio “LX 600”, ciò da credito a due teorie: il prossimo super SUV potrebbe realmente sfruttare le prestazioni di un V6 biturbo da 3,5 litri o, se la denominazione segue l'attuale politica del costruttore, potrebbe arrivare addirittura un V8 da 6,0 litri di cilindrata (poiché la “LX 570” utilizza proprio un V8 di 5,7 litri).

Lexus LX 600: un dettaglio della zona anteriore con la sagoma della calandra e gli affilati fari a LED

DESIGN MUSCOLOSO E IN FUTURO ECCO L’IBRIDO Intanto possiamo osservare dalle immagini il primo abbozzo di stile, con sagome imponenti e piuttosto squadrate. Davanti appare la forma di una grande calandra con sottili fari a LED, ma la pesante mimetizzazione lascia poco alla realtà e molto di più alle ipotesi, per non dire fantasia… In ogni caso, Lexus manda un chiaro messaggio che il suo SUV di punta procede nello sviluppo e rumor ci fanno intendere che in futuro dovremmo vedere anche il modello ibrido, che potrebbe chiamarsi LX 750h come offerta al vertice della gamma, con potenza erogata da un V6 biturbo di 3,5 litri elettrificato, per 480 CV e una muscolosa coppia di oltre 870 Nm. Se i tempi di sviluppo saranno rispettati, il nuovo SUV di Lexus potrebbe fare il suo debutto ufficiale alla fine del 2021 o all'inizio del 2022.