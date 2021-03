SUV DEL FUTURO Il nuovo concept LF-Z Electrified, svelato da Lexus, incorpora prestazioni di guida, stile e tecnologie che il brand giapponese intende portare nei veicoli di serie entro il 2025. Novità dalla piattaforma al sistema di trazione, passando per la tecnologia di bordo e l'intelligenza artificiale.

Il nuovo concept SUV di Lexus – lungo 4, 88 metri – è costruito su una piattaforma EV dedicata. Grazie alla posizione ideale della batteria e del motore elettrico – collocato al posteriore – alla tecnologia di trazione integrale DIRECT4 e ad altre caratteristiche, promette prestazioni di guida superiori. Il posizionamento della batteria longitudinalmente, sotto il pavimento, rende la struttura del veicolo più rigida, abbassa il centro di gravità dell'auto e aiuta ad assorbire il rumore e le vibrazioni della superficie stradale. Tutto questo si ripercuote sul livello di silenziosità e comfort di guida, rendendo l'abitacolo più spazioso – 4 i posti a sedere – e confortevole.

Il SUV LF-Z sarà equipaggiato con un motore elettrico capace di 400 kW, vale a dire circa 544 CV, per una coppia massima di 700 Nm. Grazie a questi numeri il concept EV è capace di scattare da 0 a 100 in 3,0 secondi e raggiungere una velocità massima di 200 km/h. Nonostante le prestazioni da sportiva la batteria agli ioni di litio da 90 kWh, capace di ricaricarsi a 150 kW, permetterà un'autonomia di 600 km nel ciclo WLTP.

TRAZIONE Il nuovo sistema DIRECT4 di Lexus permette un controllo libero e indipendente della forza motrice del motore, con una coppia elevata su tutte e quattro le ruote. La trazione può essere quindi anteriore, posteriore o integrale a seconda della situazione. Lo sterzo è by-Wire, quindi non c'è nessun collegamento meccanico con la scatola dello sterzo, che dovrebbe essere più diretto e preciso. Il sistema completamente elettronico, inoltre, filtra anche le vibrazioni indesiderate dalla superficie stradale.

Ancor prima di entrare a bordo di Lexus LF-Z già si percepisce la ricca dotazione tecnologica di questo SUV. Niente chiave fisica, bensì digitale, mentre le funzioni del veicolo, come il blocco e lo sblocco delle portiere, possono anche essere gestite utilizzando uno smartphone. Proprio le portiere utilizzano il sistema E-Latch: quando il guidatore o un passeggero si avvicinano all’auto, la maniglia retrattile della porta si presenta automaticamente e, tramite un sensore all'interno della maniglia stessa, la porta può essere sbloccata e aperta. Per uscire dall’auto, invece, è sufficiente premere l’interruttore di apertura: i sensori sul veicolo monitorano l’area circostante e avvertono dell’eventuale presenza di un veicolo o di un ciclista in avvicinamento, evitando così il rischio di un incidente quando si scende.

Il nuovo concetto Tazuna, per l’abitacolo, porta l’approccio Lexus incentrato sull’uomo a un livello superiore. Si ispira alla relazione tra il cavallo e il cavaliere, dove i comandi vengono comunicati attraverso l’uso delle redini, qui interpretate dalla stretta coordinazione degli interruttori sul volante e l'head-up display. Le fonti di informazione per il guidatore, come appunto l'head-up display a realtà aumentata AR, gli indicatori multimediali touchscreen e altri elementi, sono contenuti in un unico modulo, mentre i controlli del sistema di guida sono raggruppati intorno al volante. Il guidatore può così accedere alle funzioni e alle informazioni del veicolo in modo intuitivo, senza dover spostare la propria linea visiva e mantenendo l’attenzione sulla strada. Nell'abitacolo il pannello degli strumenti e altri elementi sono posizionati relativamente in basso rispetto agli occupanti: questo crea un senso di apertura verso l’esterno e l’accogliente qualità omotenashi viene ritrovata in uno spazio dove ogni dettaglio è stato attentamente considerato.

Sul concept LF-Z non manca un tetto panoramico in vetro elettrocromico, che può essere oscurato quando necessario per la privacy. Un pannello tattile, al centro del tetto, permette agli occupanti anteriori e posteriori di comunicare tra loro, mentre i sedili posteriori hanno funzioni di massaggio e sono reclinabili. Per restare all'altezza del blasone, un sistema audio Mark Levinson di nuova generazione riproduce la qualità del suono delle sale da concerto internazionali nello spazio acustico dell’auto. La funzione di gestione del suono con cancellazione del rumore, inoltre, si occupa di filtrare i rumori ambientali nell'abitacolo, rendendo più facile per gli occupanti tenere una conversazione tra di loro. L'intelligenza artificiale AI, infine, utilizza il dialogo con il guidatore per imparare le sue preferenze personali e le caratteristiche di comportamento, riuscendo così a dare suggerimenti utili relativi al percorso e informazioni sulla destinazione.

ELETTRIFICAZIONE Entro il 2025 Lexus introdurrà globalmente 20 modelli nuovi o aggiornati, tra cui oltre 10 modelli elettrificati – a batteria BEV, ibridi elettrici Plug-in PHEV e ibridi elettrici HEV – per soddisfare le esigenze dei diversi paesi e regioni del mondo. Rafforzerà la sua lineup di berline e SUV ma esplorerà anche la possibilità di introdurre nuovi tipi di veicoli, come modelli sportivi, auto concepite per la guida con autista e modelli in segmenti completamente nuovi. Lexus intende offrire versioni elettrificate di tutti i suoi modelli entro il 2025, quando si aspetta anche che i veicoli elettrificati rappresentino più della metà delle sue vendite globali. Mira inoltre a raggiungere la carbon neutrality durante l'intero ciclo di vita di tutti i suoi modelli entro il 2050, compresa la produzione dei materiali, ricambi e logistica dei veicoli, lo smaltimento e il riciclaggio. La Casa giapponese aprirà nel marzo 2024 un nuovo polo tecnologico a Shimoyama, nella prefettura di Aichi, in Giappone, per accelerare la pianificazione e lo sviluppo di nuovi prodotti. Questo riunirà il team nella realizzazione della prossima generazione di veicoli e promuoverà una collaborazione aperta e preziosa con i partner esterni.

