LEAKED! La world premiere non dista molto. Non a giudicare dalle prime foto ''piratate'' in rete, foto che immortalano un modello che altro non aspetta se non fare il proprio ingresso sulla scena. Nuova Lexus NX è pronta al gran debutto: tra i primi a condividere sul web le immagini della seconda generazione del SUV premium giapponese è un membro della community ClubLexus.com. Una manciata di screenshot di un breve video ufficiale sono sufficienti a rivelare sia il nuovo linguaggio di design esterno e interno, sia - soprattutto - la natura ibrida di nuova NX. Che a quanto pare, oltre che full hybrid sarà anche plug-in hybrid. Per il brand (che già invece popola il settore dell'elettrico con UX 300e), una prima assoluta.

MI MANDA RAV4 In realtà, di Lexus NX 2022 (ma l'ingresso sul mercato avverrà entro fine 2021) non si conoscono ancora i particolari tecnici. Voci di corridoio da tempo suggeriscono tuttavia che il fratello minore di RX, il cui ultimo restyling risale al 2018, muoverà verso una piattaforma ad esso nuova, con ogni probabilità una rivisitazione di quella impiegata da Toyota RAV4 di ultima generazione. A rafforzare questa ipotesi è proprio la notizia, come recita la scritta che compare nella clip sfuggita online, che il nuovo crossover Lexus verrà associato a un propulsore ibrido plug-in: NX 450h+ il nome del modello, col noto 4 cilindri da 2,5 litri come base di un sistema ibrido ricaricabile dalla potenza complessiva di 300 cv. Sin dal lancio, la gamma accoglierà in ogni caso anche una più tradizionale (e più abbordabile) variante ibrida ''autoricaricabile'' (NX 300h).

A PRIMA VISTA Nell'attesa di soddisfare al 100% la nostra curiosità, le immagini rivelano che NX di nuova concezione sfoggerà un aspetto in generale più pulito della sua antenata, ma comunque assai movimentato, con la tipica griglia anteriore Lexus farcita con griglia di nuovo disegno, fari anteriori a LED, una fiancata dai tratti più morbidi, un posteriore attraversato da una barra luminosa a tutta larghezza. In abitacolo, il cruscotto si equipaggia di quadro strumenti completamente digitale e di un grande display touchscreen - orientato ad arte verso il driver - per il sistema di infotainment. La consolle centrale rialzata sembra infine ispirarsi all'attuale Toyota Mirai. Presto NX 2022 non avrà più segreti.