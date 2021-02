VEDO NON VEDO Lexus ha pubblicato recentemente alcune immagini teaser della nuova concept full-electric, che sarà svelata la prossima primavera. Per il momento, la Casa giapponese ha rivelato pochissimi dettagli, annunciando però che il prototipo: ''Illustra chiaramente il nuovo approccio di Lexus verso il futuro e rivela quali saranno i connotati della prossima generazione di auto Lexus''. Anche se in queste primissime immagini il veicolo è quasi del tutto invisibile, si nota comunque un posteriore elegante, una carrozzeria sinuosa e luci posteriori sottili e taglienti. Sul tetto prominente della nuova BEV (Battery Electric Vehicle) spicca infine un'antenna a pinna di squalo che si estende su buona parte del lunotto. Che si tratti proprio della Luxus RZ 450e di cui parlammo qualche mese fa?

CROSSOVER A BATTERIE A uno sguardo attento non può sfuggire poi il frontale dalle forme inedite, con tanto di calandra ridisegnata su cui campeggia un proiettore luminoso tondeggiante. Al centro del portellone posteriore domina invece la scritta luminosa Lexus. La concept car nipponica sarà equipaggiata con sistema di controllo della trazione DIRECT4 - una tecnologia che verrà utilizzata anche sui prossimi veicoli ibridi e full-electric. Con ogni probabilità si tratterà di un crossover spinto da una coppia di motori elettrici, ciascuno dei quali da 204 CV di potenza e 300 Nm di coppia. Il concept rappresenta dunque un manifesto programmatico per il Costruttore, che conta di lanciare ulteriori modelli a zero emissioni proprio negli anni a venire. Ancora ignota la data esatta di unveiling, ulteriori informazioni saranno rese note nelle prossime settimane.