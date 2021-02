LA PRIMA ELETTRICA Lexus ufficializza il lancio sul mercato italiano, da febbraio 2021, di Lexus UX 300e, il primo veicolo full-electric del Gruppo Toyota, già visto in anteprima al (non) Salone di Ginevra 2020. Da due decadi, proprio Lexus è leader nella transizione verso la mobilità sostenibile - un impegno che trova ora compimento in un luxury SUV a batterie a basso impatto ambientale (qui il teaser del nuovo crossover coupé elettrico), del quale vale la pena ora ripassare le caratteristiche principali.

PROPULSORE Il nuovo motore elettrico da 204 CV consente di coprire lo 0-100 km/h in 7,5 secondi, per una velocità massima di 160 km/h. L’unità motrice è alimentata da un pacco batterie da 54,3 kWh, costituito da 288 celle agli ioni di lito, posizionato sotto il pavimento dell’abitacolo e dei sedili posteriori. La trazione invece è unicamente 2WD.

BATTERIE Gli accumulatori di UX 300e, grazie un’autonomia omologata nel misto WLTP di 315 km, garantiscono percorrenze più che soddisfacenti. La batteria, affogata nel pianale, ha inoltre consentito di abbassare ulteriormente il baricentro dell'auto, creando spazio aggiuntivo nel bagagliaio, 47 litri in più rispetto a UX 250h. Il sistema di gestione termica delle celle al litio permette a ques'ultime di lavorare sempre in un range di temperatura ottimale, soluzione che migliora l'affidabilità della batteria e previene il sovraccarico della stessa. A proposito: Lexus UX 300e è offerta con un’estensione di garanzia gratuita fino a 10 anni (o fino a 1.000.000 km) su tutti i difetti di funzionamento degli accumulatori e sul degrado della capacità al di sotto del 70%.

HI-TECH SUV Leuxs UX 300e dispone della più recente tecnologia di connessione digitale, gestita tramite l’applicazione LexusLink, con la quale si possono monitorare il SoC (State of Charge) e l’autonomia residua (qui la visione di Lexus sul futuro elettrico). L'applicazione consente inoltre di controllare a distanza varie funzioni, come l'aria condizionata, il riscaldamento dei sedili e lo sbrinamento dei finestrini.

ALLESTIMENTI La gamma UX 300e si articola du 2 livelli di equipaggiamento: Premium e Luxury. Premium conta di serie su cerchi da 18”, interni in pelle, Smart Entry, smartphone wireless charger, sedili in pelle anteriori e posteriori riscaldati, privacy glass e Lexus Media display da 7” con smartphone integration. La versione top di gamma Luxury aggiunge fari TriLED, portellone con apertura automatica, specchietti, esterni riscaldabili con rilevamento degli angoli ciechi, Head-up display, Panoramic View monitor 360°, Lexus Premium Navigation con display da 10,3” e impianto Mark Levinson.

PREZZI Il listino parte dai 57.000 euro della versione Premium e raggiunge i 61.000 euro della Luxury. A questi vanno detratti gli ecoincentivi statali, che in caso di permuta o rottamazione riducono il listino a 46.500 euro per la Premium e 50.500 euro per la Luxury. Per la clientela flotte esiste poi una versione dedicata: la Business con cerchi da 17”, interni in tessuto, Lexus Media display da 7” con smartphone integration, telecamera posteriore e sensori parcheggio ICS. Il prezzo di partenza è di 52.000 euro, che scende a 46.000 euro grazie all’ecobonus. Su tutte le versioni citate, di serie il sistema di sicurezza attiva Lexus Safety System+, pre-Crash Safety, rilevamento pedoni e ciclisti (PCS & ACC), monitoraggio angolo cieco (RCTB), riconoscimento della segnaletica stradale e fari abbaglianti adattivi.