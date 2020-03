IL FUTURO È QUI Con il concept LF-30 Electrified Lexus ci fa fare un balzo temporale di 10 anni nel futuro, teletrasportandoci direttamente nel 2030 quando ci penseranno i droni (dello stesso concept di Lexus) a portare i bagagli per il fine settimana fin dentro la macchina. Presentata in occasione del Salone di Tokyo lo scorso ottobre, la futuristica automobile a batterie doveva fare il suo debutto anche sullo stand Lexus al Salone di Ginevra 2020, ma l’ormai arcinoto CoronaVirus lo ha impedito. La visione della Casa giapponese sulla mobilità futura a zero emissioni resta concreta perché la LF-30 porta in dote una serie di tecnologie di guida autonoma pensate per assicurare un’esperienza di viaggio confortevole, e dalle performance inaspettate.

TECNOLOGIA A MISURA D’UOMO Lungo 5,09 metri, il concept elettrico è alto 1,5 m e sfiora i 2 metri di larghezza e i rivestimenti dell’abitacolo sono realizzati in materiali eco-sostenibili. Lato tecnico, è equipaggiato con quattro motori elettrici indipendenti, uno per ogni ruota, e l’estrema libertà assicurata dalla loro collocazione ha permesso di ricavare un passo di ben 3,2 metri. La classica calandra Lexus è sparita e il paraurti anteriore rialzato integra delle prese d’aria piegate, sopra le quali ci sono i fari a Led che sembrano aumentare la percezione di larghezza della macchina. Oltre alle modalità di guida automatizzata Chauffeur e Guardian, la macchina può andare a prendere il proprietario davanti alla porta di casa e trovare da sola un parcheggio.

PRESTAZIONI DA VERA SPORTIVA Ognuno dei motori di LF-30 consente di regolare con estrema precisione la coppia motrice e, a seconda della strada da affrontare, il concept può viaggiare a trazione anteriore, posteriore o integrale, accentuare il piacere di guida oppure privilegiare il comfort di marcia. La potenza complessiva del sistema è di 544 CV per 700 Nm di coppia, valori davvero molto elevati, che permettono di far accelerare i 2.400 kg del concept da 0 a 100 km/h in appena 3,8 secondi. La velocità massima dichiarata è di 200 km/h, mentre l’autonomia nel ciclo WLTP assicurata dalla batteria da 110 kWh (posizionata sotto il pianale) è di 500 km.

RICARICA WIRELESS E GESTIONE PREDITTIVA Niente cavi per la ricarica, la modalità prevista è quella a induzione a 150 kW, ma visto che metteremo le mani sul volante della LF-30 solo nel 2030, un’intelligenza artificiale sarà capace di studiare il percorso per gestire al meglio la carica, la regolazione dell’assetto e i motori in funzione delle condizioni stradali ma anche delle abitudini del guidatore. Ma se tutto ciò non bastasse, il concept Lexus offre tutta una serie di sistemi ancora sconosciuti alle macchine attuali. Per esempio, lo sterzo è di tipo by-wire, che elimina il collegamento di tipo meccanico, mentre all’interno dei sedili ci sono dei minuscoli altoparlanti che creano spazi acustici personalizzati per gli occupanti. Gli speaker installati nei poggiatesta forniscono un ambiente audio ottimale e prevedono anche una funzione di eliminazione dei rumori che assicura la massima silenziosità di bordo.

I SEDILI SI ADATTANO AL CORPO, IL TETTO MOSTRA LE STELLE Ogni singolo divanetto è dotato di una sorta di muscolatura artificiale che sostiene il corpo dei passeggeri in un abbraccio, adattandosi alle condizioni della strada e offrendo differenti soluzioni d’inclinazione. Dedicato al passeggero seduto davanti c’è anche uno schermo che può essere controllato con dei semplici gesti, una evoluzione dei sistemi Gesture Control attualmente a bordo di alcune vetture premium. Per chi si accomoda dietro, infine, il tetto di vetro si trasforma in una sorta di pannello multifunzione dotato di comandi attivabili mediante la realtà aumentata e con la voce. Il display può visualizzare inoltre un cielo stellato realistico, oppure i video e le clip preferite dei passeggeri o le informazioni di navigazione.