IL FUTURO È GIÁ QUI DS Automobiles si conferma uno dei marchi più attivi sul fronte della ricerca di nuovi materiali e di concetti stilistici innovativi che troveranno applicazione nel prossimo futuro. Frutto di questo lavoro è DS Aero Sport Lounge, un concept-SUV lungo 5 metri completamente elettrico, nato per coniugare i vantaggi della guida a zero emissioni con il dinamismo e la sportività offerte dalla propulsione a batterie. Non solo tecnologia, ma anche tanta raffinatezza e buon gusto dentro l’abitacolo, grazie a alla scelta di materiali nobili e ricercati.

FIGLIA DEL VENTO Nuova DS Aero Sport Lounge si distingue innanzitutto per le sue line filanti e scolpite. Con il mondo automotive sempre più orientato verso efficienza e basse emissioni, il concept-SUV transalpino grazie al suo design innovativo è in grado di offrire un bassissimo coefficiente di resistenza aerodinamica, il che si traduce in consumi energetici estremamente ridotti. La carrozzeria è studiata per incanalare il flusso d’aria verso il posteriore, spiovente e rastremato, con connotati tipici da SUV coupé. Scompaiono i tradizionali specchietti laterali: al loro posto, due retrovisori elettronici con ingombri davvero ridotti.

HI-TECH Sul frontale niente griglia, solo un grande monogramma con scritta luminosa DS, inserito all’interno di uno schermo in vetro composito, che integra fra l’altro diversi sensori per il monitoraggio della carreggiata. Ai bordi della calandra futuristica trovano spazio i fari DS Matrix LED Vision abbinati alle luci diurne DS Light Veil. Imponenti le ruote, con cerchi in lega leggera da 23” quasi totalmente chiusi, un design pensato appositamente per neutralizzare turbolenze e resistenze aerodinamiche. A spingere questo gigante ultratecnologico ci pensa poi un pacco batterie da ben 110 kWh, alloggiato sotto i sedili e in grado di alimentare la motorizzazione elettrica da 600 CV per 650 km di autonomia. Le prestazioni si preannunciano sbalorditive, con uno 0-100 coperto in soli 2,8 secondi.

LUXURY Futuristica e dinamica all’esterno, raffinata ed elegante all’interno. DS Aero Sport Lounge dice addio ai display touch, integrando dentro l’abitacolo sistemi basati sulla realtà aumentata. Questo si traduce in una serie di visori posizionati davanti agli occupanti per la gestione dell’infotainment, mentre le indicazioni di marcia vengo proiettate direttamente sul parabrezza. Il bracciolo centrale dispone inoltre di un particolare sensore in grado di riconoscere i movimenti della mano e di fornire una risposta sensoriale. L'intelligenza artificiale di IRIS è poi in grado di controllare gran parte delle funzioni dell’auto tramite semplici scambi verbali. Cruciale nello sviluppo di questi sistemi la collaborazione fra DS e un laboratorio di ricerca della Silicon Valley.

ELEGANTE, ÇA VA SANS DIRE! A bordo di un’auto del genere, non può di certo mancare quel tocco di classe che contraddistingue i cugini francesi. Plancia e sedili sono realizzati con intarsio di paglia, i pannelli porta sono in microfibra intrecciata, mentre il rivestimento poliuretanico dei sedili è costituito da raso di cotone. La lavorazione di tutti questi materiali avviene tramite processi artigianali estremamente sofisticati, così da rendere DS Aero Sport Lounge un’auto davvero unica nel suo genere.