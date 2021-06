SUV DI SUCCESSO PER LEXUS Con la nuova NX, Lexus rinnova un modello che è di grande importanza per il marchio giapponese visto il buon successo di vendite ottenuto. Elegante ma al tempo stesso sportivo, il SUV si è sempre evoluto nello stile e nei contenuti tecnologici per non perdere il passo nei confronti dei rivali europei più quotati. Oggi abbiamo sotto gli occhi il modello 2021 e possiamo analizzarlo nei dettagli grazie alle informazioni che abbiamo raccolto. Insieme al nuovo stile, più audace, Lexus ha introdotto l’inedito sistema infotainment Lexus Interface, che è più intuitivo nell’utilizzo grazie a un’interfaccia semplificata.

STILE EVOLUTO MA NON STRAVOLTO All'esterno, la nuova NX non si allontana eccessivamente dal modello precedente, rimane un SUV compatto sportivo, con linee spigolose e distintive. La calandra è molto grande ed è definita da un piacevole effetto tridimensionale. Davanti troviamo le luci diurne a forma di L e proiettori principali full LED dal taglio molto affilato. Dietro, un nuovo logo LEXUS sostituisce il tradizionale badge “L” e anche qui troviamo fari full LED con un profilo luminoso a tutta lunghezza sul portellone che richiama altri modelli Lexus come l'ultima IS. La NX in versione F Sport ha il frontale caratterizzato da una griglia unica e cerchi in alluminio nero lucido da ben 20 pollici di diametro.

PIÙ CONFORTEVOLE E PIÙ CONNESSA All'interno, la nuova NX si evolve di più. Lexus afferma che il layout è chiaramente incentrato sul guidatore e questo è evidente nel modo in cui la console centrale è leggermente rivolta verso di lui. La grande novità, tuttavia, è il sistema multimediale Lexus Interface. Utilizzando la vista, il tatto o la voce, il guidatore può interagire con numerose funzioni di connettività e intrattenimento. L’infotainment è gestibile attraverso un touchscreen di serie da 9,8 pollici, ma è disponibile uno schermo con diagonale da ben 14 pollici come opzione, che fa il paio con un head-up display da 10 pollici opzionale. Il sistema consente ai conducenti di memorizzare e accedere ai profili individuali, utilizzare i servizi di un nuovo assistente virtuale e sono possibili aggiornamenti OTA (Over-the-Air). Con lo schermo più grande, i comandi del climatizzatore sono integrati nella parte inferiore del display. Da Lexus confermano che il nuovo sistema sarà più semplice da usare di quello precedente, che era stato criticato a causa della sua complessità di utilizzo. Di serie, la nuova Lexus NX è dotata di Apple CarPlay wireless e Android Auto. Finiture in pregiato legno e materiali soft-touch esaltano la sensazione di lusso a bordo. È disponibile un sistema di illuminazione ambientale tematica che simula il tramonto del sole oppure la luce nella foresta, ma soprattutto Lexus promette maggiore spazio per la testa e le gambe grazie all'utilizzo della piattaforma GA-K. Ma vediamo insieme il video direttamente dall’abitacolo della NX, che ci spiega per bene il funzionamento del sistema infotainment e ci fa dare uno sguardo agli interni.

ASSISTENTI DI GUIDA AL TOP Le funzioni di assistenza alla guida e sicurezza sono state al centro dell’attenzione da parte degli ingegneri giapponesi. Il Lexus Safety System+ 3.0 include tecnologie come il cruise control dinamico con radar con gestione della velocità in curva e assistenza alla sterzata di emergenza per evitare i rischi. Naturalmente sono già integrati tutti i dispositivi di assistenza per la guida autonoma di livello 2.

ARRIVA ANCHE LA PLUG-IN HYBRID Per quanto riguarda i propulsori, Lexus offre un’ampia gamma di soluzioni anche se non è detto che tutte siano disponibili per ogni mercato dove sarà venduto il SUV. Ma vediamole in dettaglio: la NX 250 ha un motore a quattro cilindri da 2,5 litri che eroga 203 cavalli e 184 Nm di coppia. Disponibile sia con trazione anteriore sia a quattro ruote motrici. La NX 350 monta un propulsore turbo da 2,4 litri con 275 CV e 430 Nm, che assicura uno scatto da 0 a 100 orari dichiarato in 6,8 secondi. Per una maggiore efficienza, sono disponibili due modelli ibridi. L'NX 350h abbina un quattro cilindri da 2,5 litri con due motogeneratori. Una potenza combinata di 239 CV per un’autonomia stimata di 7,8 litri/100 km.

ARRIVA ANCHE RICARICABILE ALLA SPINA Ma il protagonista assoluto della gamma NX sarà il nuovo motore ibrido plug-in della NX 450h+. Il modello PHEV monta un motore quattro cilindri di 2,5 litri con trazione integrale e ha un'autonomia stimata di 58 km con la sola alimentazione elettrica. Con un caricatore di bordo da 6,6 kW opzionale, il PHEV può essere caricato completamente in 2,5 ore. Tuttavia, il caricabatterie standard aumenta il tempo di ricarica a 4,5 ore. “La nuovissima Lexus NX stabilisce un nuovo standard nel mercato dei crossover di lusso con innovazioni ai vertici della categoria nei propulsori elettrificati, nell'infotainment, nella dinamica di guida, nello stile e nella sicurezza”, ha affermato Vinay Shahani, vicepresidente marketing di Lexus. La Casa giapponese non ha ancora pubblicato i listini, ma la produzione della nuova NX è prevista per il terzo trimestre di quest'anno. La rivale più accreditata? Non una, ma almeno tre e tutte tedesche. Indovinate quali…