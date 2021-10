Novità auto

Per NX di seconda generazione, tre allestimenti e l'ibrido Lexus in due configurazioni. Quanto costa e quando esce

La carrozzeria da SUV (coupè), il motore ibrido (al quadrato), contenuti tecnologici di lusso. Anticipata dalle prime foto nel mese di giugno, nuova Lexus NX è ufficialmente sul mercato. A breve, la nostra prova su strada. Nel frattempo, ecco prezzi e versioni per il pubblico italiano.

La seconda generazione del SUV di mezzo dell'offerta del brand giapponese si distingue soprattutto per i nuovi propulsori. NX 450h+ il primo ibrido plug-in di Lexus: 309 CV, emissioni di CO2 combinate tra 20 e 26 g/km, autonomia di guida combinata EV fino a 76 km, che nel ciclo urbano aumenta fino a 98 km. Dal canto suo, NX 350h e il suo sistema full hybrid Lexus di quarta generazione sprigiona 244 CV, con un aumento del 24% della potenza e una riduzione del 10% delle emissioni di CO2 rispetto al sistema precedente (NX 300h). Per entrambe le motorizzazioni, di serie trazione AWD, nuovo Lexus Safety System + di terza generazione e nuovo multimedia Lexus Link Pro con schermo da 14 pollici in HD.

La gamma Lexus NX 2022 si articola in 4 allestimenti, di cui uno - Business - dedicata alla clientela flotte.

PREMIUM L’allestimento Premium dispone di serie un equipaggiamento molto completo con cerchi in lega di 18”, fari Bi-LED con AHB, privacy glass, rivestimento dei sedili in pelle “Tahara” con supporto lombare a 2 vie, sedili anteriori riscaldabili, single ambient light, smart entry con apertura e chiusura del portellone, smartphone wireless charger e il nuovo sistema di apertura delle portiere e-latch.

F SPORT L’allestimento F Sport è la versione più sportiva, con le tipiche caratterizzazioni estetiche F Sport come badge, griglia anteriore in piano black F Sport, cerchi sportivi da 20” in colore black, roof rail di colore black e underrun anteriore e posteriore di colore metallico. Gli interni presentano sedili con profilo sportivo in pelle Smooth, volante sportivo, leva del cambio, pedaliera dedicata e battitacco dedicati con logo F Sport.

VEDI ANCHE

Questo allestimento aggiunge inoltre rispetto alla versione Premium il Lexus Safety System + versione Extended, Fari Tri-LED con AHB e lavafari, sospensioni sportive adattive (AVS), sedili posteriori riscaldabili, head up Display da 10”, multicolor Ambient light, Drive mode select e panoramic view monitor.

LUXURY L’allestimento Luxury aggiunge cerchi in lega da 20” disegno Luxury, interni in pelle Smooth, sedili ventilati e regolabili elettronicamente con memoria guidatore, supporto lombare a 4 vie, smart entry di tipo card, portellone automatico, sensore di apertura e chiusura con il piede e parcheggio avanzato con remote parking, disponibile dal 2022 tramite un aggiornamento del software via etere.

BUSINESS La versione Business è l’allestimento dedicato alla clientela flotte, disponibile solo sulla versione Hybrid con trazione sia 2WD che 4WD.

Tutti gli allestimenti delle versioni Plug-in Hybrid aggiungono il sensore di umidità per aiutare a prevenire l’appannamento del parabrezza, il volante riscaldato ed il sensore di apertura e chiusura del portellone con il piede.

Nuovo NX è disponibile in 11 colori, incluse due tonalità che utilizzano la tecnologia avanzata di verniciatura a ultrasuoni di Lexus: Sonic White e il nuovo Sonic Grey.

Per la motorizzazione NX 350h Hybrid i prezzi di listino partiranno da 58.000 euro per la versione Premium fino ai 65.000 euro della versione Luxury, prezzi che scendono rispettivamente a 51.000 euro per la Premium e 58.000 euro per la Luxury grazie ai Bonus Lexus, in caso di permuta o rottamazione.

I prezzi di listino per la motorizzazione NX 450h+ Plug-In Hybrid partiranno da 65.000 euro per la versione Premium fino a 72.000 euro per la Luxury, prezzi che scendono anche in questo caso di 7.000 euro grazie ai Bonus Lexus, in caso di permuta o rottamazione

FINANZIAMENTO L’offerta Lexus Easy - 48mesi/20.000Km - propone una rata da 450 euro (Iva inclusa) per la versione Hybrid e da 485 euro (Iva inclusa) per il Plug in Hybrid.

NOLEGGIO Con la formula di noleggio a lungo termine KINTO One, nuovo Lexus NX verrà proposto, nella versione Premium, con un canone di 475 euro + Iva al mese, per un chilometraggio di 15.000 km annui ed una durata di 36 mesi. Con un incremento del canone di 30 euro + Iva al mese sarà possibile salire a bordo della motorizzazione Plug-in.

La formula KINTO One propone al cliente un canone all-inclusive con manutenzione, assistenza stradale, servizi assicurativi RCA, Kasko e Furto e Incendio, un set di pneumatici e l’assistenza dedicata e personalizzata della rete di vendita premium Lexus.

ASSICURAZIONE Lexus estende infine anche a NX Hybrid il WeHybrid Lexus Insurance, l’innovativa polizza RC Auto chilometrica gratuita quando si guida in elettrico.

Per Lexus NX seconda edizione, ordini aperti e lancio ufficiale in concessionaria a febbraio 2021.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 01/10/2021