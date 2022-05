Lexus UX 2022, il crossover di lusso cambia (ma non si vede)

Introdotto sul mercato nel 2018, il crossover compatto UX (che abbiamo provato qualche mese fa in versione full electric) ha già venduto quasi 250mila unità, ed è rimasto sostanzialmente invariato fino a oggi. Ma il mercato è tiranno, si sa, e anche per lui è arrivato il momento di una bella rinfrescata di metà carriera, che non stravolge i fondamentali ma lima, raffina e migliora una già ottima base di partenza.

Le principali novità di Lexus UX 2022 sono tutte sotto il cofano, a cominciare da 20 nuovi punti di saldatura aggiunti al telaio in corrispondenza delle aperture della carrozzeria e delle porte posteriori, così da incrementare la rigidità strutturale dell’auto. In aggiunta, gli ingegneri hanno ri-tarato EPS, sospensioni e diverse altre componenti per migliorare la risposta dell’auto alle sollecitazioni del conducente.

Lexus UX 2022: il rinnovato abitacolo

QUIETE SPORTIVA Nuovi anche gli pneumatici run-flat Bridgestone con battistrada ridisegnato per ridurre i rumori che filtrano in abitacolo. L’allestimento F Sport avrà di serie sospensioni sportive per ridurre il rollio in curva e le vibrazioni sullo sconnesso, ma anche uno sterzo dalla risposta più pronta.

Come da tradizione Lexus, anche la rinnovata UX punta molto sulla sicurezza attiva e passiva, con l’obiettivo tutt’altro che semplice di “eliminare le vittime di incidenti stradali, che è il desiderio ultimo di una società in movimento”.

Lexus UX 2022: tanti miglioramenti anche ai sistemi di assistenza alla guida

LEXUS SAFETY SYSTEM + Migliorare le prestazioni della telecamera anteriore e del radar anticollisione, che lavorano insieme per la frenata e la sterzata automatica d’emergenza con riconoscimento di pedoni e ciclisti anche in scarse condizioni di luce, e che funzionano anche nelle svolte a sinistra. Miglioramenti operativi anche per il mantenimento attivo di corsia, che con tecnologie di intelligenza artificiale riesce a entrare in funzione più velocemente e in condizioni stradali più varie di prima. Il cruise control adattivo lavora insieme alla telecamera anteriore per ridurre la velocità in prossimità delle curve.

Lexus UX 2022: la app attiva la chiave digitale

CHIAVE DIGITALE Tramite la app dedicata, sarà possibile utilizzare lo smartphone come chiave digitale: dallo schermo del telefono si potranno aprire e chiudere le portiere, e accendere il motore tramite il pulsante sulla plancia, a patto di avere il device a portata di mano. La app permette inoltre di prestare il veicolo a parenti e amici, a patto che abbiano installato la app Lexus sui propri dispositivi.

SBIRCIA ANCHE SOTTO La visuale panoramica combina le immagini delle telecamere anteriore, posteriore e laterali per mostrare sullo schermo centrale dell’infotainment una panoramica dell’ambiente circostante. Su questo modello debutta anche la funzione che rende l’auto “trasparente”, proiettando le immagini della strada dove l’auto è appena passata, così da permettere di farsi un’idea molto precisa delle condizioni della strada, e di eventuali ostacoli.

Piccoli aggiustamenti per la versione F Sport, che beneficerà di un nuovo battitacco e un poggiapiedi sinistro in alluminio, che si vanno ad aggiungere ai sedili sportivi, al volante a tre razze e alla strumentazione sportiva.

Lexus UX 2022: i sedili sportivi della versione F Sport

PIÙ CHIARO Pesantemente rivisti e migliorati il sistema di infotainment (aggiornabile via internet) e tutti i servizi connessi dell’auto, con l’obiettivo di offrire un’esperienza utente ancora migliore. In base all’allestimento, lo schermo centrale è da 8” oppure 12,3”, adesso più vicino al guidatore. Modificate leggermente posizione e forma della strumentazione nella parte centrale dell’abitacolo, così da essere meno di ostacolo allo schermo touch centrale. Aggiunte anche due prese USB di tipo C nella console. L’interfaccia utente è stata resa più immediata e di facile consultazione, con le principali funzioni a portata di tocco nella parte sinistra dello schermo, quella più vicina al guidatore. Il navigatore offre informazioni sul traffico in tempo reale. Apple CarPlay è disponibile adesso anche in modalità wireless, mentre Android Auto continua a richiedere un cavo di collegamento tra il telefono e l’auto.

La versione aggiornata di Lexus UX è prevista per l’estate. Prezzi non ancora comunicati ufficialmente, ma non dovrebbero discostarsi troppo dal listino attuale.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 13/05/2022