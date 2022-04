Nuova Lexus RZ 450e, il SUV elettrico impugna il futuro

Non c'è due senza tre, col terzo membro della compagnia che ha avuto più tempo degli altri per studiare la materia e che, di conseguenza, è il più evoluto in assoluto. Lexus RZ 450e raggiunge le cugine Toyota bZ4X e Subaru Solterra e completa un trittico di SUV elettrici ''made in Japan'' con in comune la meccanica e le soluzioni tecnologiche di base, ma all'interno del quale ciascuno si distingue per le proprie peculiarità. Lexus RZ l'interpretazione più lussuosa e audace: il volante a cloche, la trazione integrale DIRECT4 e altro ancora. Sotto, tutto quello che c'è da sapere, incluso come effettuare l'ordine. Se vuoi, riguarda la diretta streaming della world premiere.

DAVANTI Il design frontale caratterizza fortemente RZ come un SUV elettrico. Senza motore a combustione interna, il cofano è basso e le aperture di aspirazione sono ridotte. La classica griglia a clessidra si evolve in chiave tridimensionale e si estende a tutto il corpo del veicolo, effetto accentuato da una nuova finitura opzionale bicolore per la carrozzeria, che estende l'area nera a contrasto dal tetto al cofano. I gruppi ottici ultrasottili danno ulteriore enfasi al Lexus L-motif delle luci di marcia diurna, mentre le luci principali e gli indicatori di direzione sono resi meno prominenti.

DI FIANCO Il profilo laterale culmina al posteriore in una silhouette lineare. E se il design frontale affilato genera un senso di potenza, il compatto ''lato B'' afferma le qualità di spazio e comfort proprie di ogni SUV.

DA DIETRO La linea luminosa che corre per tutta la larghezza dell'auto è diventata una caratteristica distintiva del design Lexus. Qui ha un aspetto tagliente e minimalista, con la parte superiore e inferiore rese il più sottile possibile per dare l'impressione di semplicità e precisione.

DIMENSIONI Lezus RZ 450e misura 4.850 mm in lunghezza, 1.895 mm in larghezza, 1.635 mm in altezza. Il passo lungo di 2.850 mm aggiunge enfasi al design, enfatizzando il baricentro basso e l'eccellente bilanciamento dei pesi. Le ruote - di serie da 18 pollici o, per l'alta gamma, da 20 pollici di diametro - sono spinte fino alle estremità della vettura.

VEDI ANCHE

RZ il primo modello di produzione dotato del nuovo sistema di trazione integrale DIRECT4 di Lexus, sistema in grado di bilanciare la trazione di tutte e quattro le ruote, distribuendo la forza motrice in modo automatico e continuo.

COME FUNZIONA DIRECT4 utilizza sensori ECU per raccogliere, valutare e reagire a una serie di fattori, tra cui velocità del veicolo, angolo di sterzata e forze G. Da questi input, calcola e applica immediatamente la coppia motrice appropriata a ciascun asse per massimizzare l'aderenza e la trazione. La ripartizione della coppia anteriore/posteriore può essere regolata da zero a 100 o da 100 a zero in pochi millisecondi, più velocemente di qualsiasi sistema meccanico.

WIRELESS Il sistema Steer-by-wire One Motion Grip (opzionale) è un'altra delle nuove tecnologie RZ. Non c'è collegamento meccanico e nessun tradizionale piantone dello sterzo: il sistema utilizza un collegamento elettrico per inviare gli input dal volante e dalle ruote. Il risultato è una risposta immediata e un controllo dello sterzo più preciso. E a proposito di sterzo...

LA CLOCHE Il sistema One Motion Grip è dotato di una nuova cloche dello sterzo, che sostituisce il volante tradizionale. La tecnologia richiede meno sforzo di sterzata: con una rotazione di soli 150 gradi si effettua la rotazione completa da finecorsa a finecorsa e non c’è bisogno di incrocio delle mani o manovre aggiuntive. Grazie alla forma a ''farfalla'' della cloche si ha inoltre una visuale più aperta della strumentazione principale e della strada davanti a sé.

I designer hanno interpretato la filosofia BEV in un design pulito e minimalista con meno elementi e meno ornamenti del solito, pur utilizzando materiali di alta qualità. Due le maggiori innovazioni: un tetto panoramico oscurabile con uno speciale rivestimento per ridurre l'irraggiamento termico e un sistema di riscaldamento radiante per guidatore e passeggero anteriore.

HEY LEXUS! RZ è inoltre dotata della nuovissima piattaforma multimediale Lexus Link, con un funzionamento più rapido e intuitivo e nuove potenzialità per connettività, pianificazione del viaggio efficiente e informazioni. Il sistema - che ha debuttato su nuova Lexus NX - include la navigazione basata su cloud ''always on'', che beneficia di informazioni aggiornate su eventi del traffico, incidenti e condizioni stradali. La funzione di riconoscimento vocale intuitiva risponde alle richieste di conversazione ed è in grado di rilevare i comandi in presenza di rumore di fondo. C'è anche un nuovo assistente di bordo ''Hey Lexus'' e la smartphone integration supporta Apple CarPlay e Android Auto. Il DCM (modulo di comunicazione dati) del veicolo consente infine di aggiornare o aggiungere funzioni comodamente via etere.

L'auto è spinta da due motori elettrici, uno per asse: propulsore anteriore da 150 kW, propulsore posteriore da 80 kW, potenza di sistema di 230 kW, o 313 cv, coppia massima di 435 Nm. Valori che consentono al SUV Lexus di scattare da 0 a 100 km/h in 5,6 secondi e di raggiungere la velocità (autolimitata) di 160 km/h.

BATTERIE RZ utilizza una batteria agli ioni di litio composta da 96 celle, e una capacità totale di 71,4 kW. Si trova interamente sotto l’abitacolo e costituisce parte integrante della piattaforma. La sua posizione contribuisce anche al basso baricentro dell'auto. I dettagli sull'autonomia e sui tempi di ricarica saranno comunicati in un secondo momento: nel frattempo, Lexus prevede che RZ sarà in grado di percorrere più di 400 km nel ciclo combinato WLTP.

RZ beneficia di tutti i sistemi avanzati di sicurezza attiva e assistenza alla guida presenti nella recente, terza generazione di Lexus Safety System + con funzioni aggiornate e aggiuntive e maggiore portata per il rilevamento del rischio di incidenti. Ulteriori progressi introdotti con il nuovo RZ includono il Proactive Driving Assist con l'assistenza allo sterzo (utilizza la telecamera anteriore per determinare l'angolo di una curva, regolando lo sterzo in modo appropriato quando ci si avvicina e si effettua una svolta) e un nuovo monitor per controllare il comportamento del guidatore per segni di affaticamento o distrazione.

ONE TOUCH DOOR RZ anche dotata di Lexus e-Latch, un sistema di apertura elettronico fluido e one-touch della portiera. Il suo funzionamento è collegato al Blind Spot Monitor dell'auto e supporta la Safe Exit Assist, che impedisce l'apertura della portiera se vengono rilevati veicoli o ciclisti in avvicinamento dal retro. Esclusiva Lexus a livello mondiale, dovrebbe aiutare a prevenire il 95% degli incidenti causati dall'apertura delle portiere. È inoltre disponibile in opzione lo specchietto retrovisore digitale.

Lexus RZ 450e prenotabile in Europa a partire dal 20 aprile, prime consegne previste per la fine del 2022, prezzi non ancora noti. In Italia i clienti possono però già registrare il proprio interesse accedendo al sito lexus.it. Lasciando un versamento di 300 euro si ha la possibilità di prenotare la vettura senza vincoli e ricevere una card di ricarica con 1.000 euro di credito da utilizzare presso tutte le stazioni di ricarica pubblica.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 20/04/2022