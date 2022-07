DS 7 2022: a tu per tu con il facelift del SUV parigino. Video

A 5 anni dall’arrivo sul mercato, DS 7 si rilancia con un facelift leggero, moderno e raffinato. Persa definitivamente l’appendice ''Crossback'', il SUV francese si concede un ritocchino in punta di piedi con dettagli dal look sofisticato che non ne stravolgono però i connotati. Le modifiche più evidenti stanno sul frontale: le luci diurne hanno un look ancora più espressivo, che ricorda in parte quello di nuova DS 4 (qui la nostra prova). Le DS Wings e la griglia sono ora più grandi, mentre il paraurti è stato ripensato con un’ampia gamma di colori. Anche i fari posteriori a LED con effetto vortice, a scaglie e più sottili, sono stati ridisegnati con una finitura metallica scura. Il portellone posteriore e il logo sono aggiornati, con il badge ''DS Automobiles'', che sostituisce la scritta ''Crossback''.

DS7 2022: le luci diurne

MASSIMA ELEGANZA Restano pressoché invariati gli interni. Cambia però la scelta dei materiali, ancora più pregiati ed esclusivi, a cominciare da quelli dell’allestimento top di gamma Opera, proposto con due colori di pelle Nappa, Nero Basalto e Grigio Perla. Nuovi anche i rivestimenti di cruscotto e pannelli porta, privi di cuciture e giunture a vista. Immutate dimensioni e misure dell’auto. Come sulla berlina DS 9 (qui la nostra prova) però, anche su DS 7 debutta la tecnologia DS Active Scan Suspension, che utilizza una telecamera nella parte anteriore dell’auto per ''leggere'' la strada e regolare la taratura delle sospensioni. DS Night Vision è invece una telecamera a infrarossi che sorveglia la carreggiata e i lati della strada per rilevare ciclisti, pedoni e animali. Invariate le motorizzazioni termiche già in gamma, che contemplano il benzina elettrificato PureTech da 180 CV e il BlueHDi turboDiesel da 131 CV.

DS7 2022: interni pregiati

CHARME ELETTRIZZANTE Cuore dell’offerta sono dunque i powertrain ibridi plug-in, disponibili con tre diverse potenze: 225, 300 e l’inedito propulsore da 360 CV. La batteria ha una capacità di 14,2 kWh, che consente un’autonomia in elettrico fino a 65 chilometri. La più potente DS 7 E-Tense 4x4 360 è stata messa a punto dal team DS Performance e scatta da zero a cento km/h in 5,6 secondi. Le prenotazioni del nuovo modello apriranno nel corso dell’estate, mentre sarà possibile andare a vederla dal vivo nelle concessionarie DS a partire da settembre. Davvero ampio il listino con 5 diversi allestimenti: Bastille Business (più la Perfomance Line), Rivoli (più la Performance Line+) e Opera con prezzi che partono da 42.000 euro e arrivano a 65.900 euro. Ordini e consegne possono essere effettuati direttamente online. DS 7 E-Tense 4x4 360 sarà invece disponibile in edizione limitata La Première a partire da 74.100 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 18/07/2022