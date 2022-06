Nuova DS7 Crossback: maquillage "très chic" per il SUV francese

IL GRANDE SUV CAMBIA I CONNOTATI La DS7 Crossback è la punta di diamante dei SUV della Casa francese e fin dal suo debutto, ha ottenuto un bel successo grazie a uno stile moderno, a interni molto ricercati, all’ottimo comfort e a un’ampia gamma di motorizzazioni, anche ibride. Ma i transalpini non si siedono sugli allori e continuano a lavorare intensamente sul miglioramento della gamma, il che significa che per il grande SUV è arrivato il momento di aggiornarsi. Lo dimostrano le foto dei muletti impegnati durante i test dinamici, che preludono al debutto del nuovo modello entro la fine del 2022.

Nuova DS7 Crossback: lo sport utility francese si rifà il truccoSOTTO LA MIMETICA SI INTUISCONO LE FORME Nonostante le pellicole mimetiche, gli esemplari immortalati in Francia mostrano delle modifiche abbastanza evidenti sia davanti sia dietro. Il frontale cambierà grazie a nuovi proiettori a LED, dal design più affilato, ma anche la calandra sarà diversa, aumentando le dimensioni e incorporando i dispositivi che gestiscono gli ADAS. Sembrano sparite anche le lame verticali delle luci diurne, ma per confermare questo dettaglio preferiamo attendere l’arrivo di nuove immagini. Al posteriore troverà spazio un portellone ridisegnato, che includerà inediti fari, sempre a LED, ma molto più sottili degli attuali. Il profilo, invece, resterà sostanzialmente uguale a oggi, così come le proporzioni, visto che anche le misure cambieranno poco (il SUV francese è lungo 4,6 metri).

Nuova DS7 Crossback: l'abitacolo elegante e con ampia digitalizzazioneL'ABITACOLO SI AGGIORNA IN ALCUNI DETTAGLI Le modifiche sono completate da interni che certamente saranno aggiornati rispetto alla generazione attuale. Tuttavia, dalle foto dell’abitacolo, sembra che l’ampia digitalizzazione della plancia sia immutata, con quadro strumenti e infotainment con display di grandi dimensioni. Anche il tunnel centrale mantiene lo stesso layout con la leva del cambio automatico comune ad altri modelli del Gruppo e i rivestimenti in pelle con le tradizionali cuciture a bracciale d’orologio.

Nuova DS7 Crossback: cambia anche dietro grazie a fari dal look differenteGAMMA MOTORI AMPIA ED ELETTRIFICATA Le news che arrivano dalla Francia danno per certo che sono in corso di aggiornamento anche tutti i dispositivi di assistenza alla guida e il sistema infotelematico. Lato motori, la famiglia sarà articolata sulle soluzioni di oggi, ma è chiara la direzione intrapresa verso una sempre più massiccia elettrificazione. L’autonomia elettrica delle versioni E-TENSE sarà aumentata e per la trazione ibrida 4x4 sarebbe prevista una versione da 360 CV.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 13/06/2022