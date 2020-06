DOWNSIZING Di rincorrere potenze siderali, verrà il tempo. Ora è invece tempo di pensare ad efficienza ed emissioni. A DS7 Crossback E-Tense 4x4, l'edizione da 300 cv e 4 ruote motrici, l'offerta plug-in hybrid del C-SUV del brand di lusso di PSA è ora completata da DS7 Crossback E-Tense 225. Dalla sigla, già comprendi ciò che accade.

4X2 Accade cioè che al 1.6 turbo benzina viene sottratta una manciata di cavalli, che da 200 passano a quota 180. Inoltre, che anziché due propulsori elettrici, DS7 Crossback E-Tense 225 ne adotta uno soltanto, ovvero l'unità da 110 cv montata direttamente sul cambio automatico a 8 rapporti, rinunciando invece all'unità che muove l'asse posteriore. Risultato: potenza di sistema di 225 cv e trazione esclusivamente anteriore.

DRIVING MODE Tutto il resto è tale e quale (o quasi) a prima. All'avvio viene utilizzato solo il motore elettrico, che consente la modalità a emissioni zero fino a 135 km/h. Il guidatore può quindi scegliere la modalità ibrida che ottimizza il consumo di energia, o la modalità sportiva che convoca tutta la potenza disponibile (225 cavalli e 360 ​​Nm combinati).

ELETTRO-DS7 La batteria da 13,2 kWh, situata sotto il pavimento, consente un'autonomia fino a 55 km (standard WLTP) o fino a 72 km (standard WLTP a bassa velocità) in modalità elettrica. Emissioni CO2 comprese tra 31 e 36 g/km, consumo di carburante tra 1,4 e 1,6 l/100 km (WLTP). La batteria può come sempre essere ricaricata durante la guida, recuperando energia da frenate e decelerazioni (ma anche utilizzando il 1.6 turbo benzina come generatore), sia ovviamente da presa esterna. L'equipaggiamento standard prevede due cavi di ricarica (da presa standard e da wallbox da 7,4 kW, soluzione che asciuga i tempi fino a 1h 45).

GAMMA DS7 Crossback E-Tense 225 presto disponibile anche in Italia nelle specifiche Business ed Executive (per le flotte), così come So Chic, Performance Line, Performance Line + e Grand Chic. Gamma di DS Inspirations suddivisa inoltre tra Bastille, Performance Line, Performance Line con sedili in pelle, Grigio perla Rivoli, Basalto Nero Rivoli, Alezan Marrone Opera e Art Basalto Nero Opera. Di serie i cerchi in lega London Diamond Black da 19 pollici.