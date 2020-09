PEZZO DA MUSEO Dalla collaborazione fra DS Automobiles e il museo parigino del Louvre nasce la special edition DS7 Crossback Louvre. Realizzata in un numero limitato di esemplari, solo 1.000 unità vedranno infatti la luce - 150 saranno riservate per il mercato italiano. L’edizione Louvre si basa sull’allestimento Prestige ed è disponibile solo ed esclusivamente su DS7 E-Tense, ovvero il modello ibrido plug-in della Casa francese. Il debutto ufficiale della nuova versione top di gamma è accompagnata inoltre dal lancio commerciale dell’inedita DS7 Crossback E-Tense 225. Proposta con schema a due ruote motrici, DS7 E-Tense Louvre si affianca alla più potente versione 4x4 da 300 CV, lanciata proprio alcuni mesi fa.

LUSSO E SFARZO Esteticamente DS7 Crossback E-Tense Louvre si arricchisce di elementi stilistici che rievocano l’aura del museo più famoso al mondo. Offerta in tre eleganti colorazioni (Blu Zaffiro, Nero Perla e Grigio Cristallo), DS7 E-Tense Louvre può ora contare su un’effige tutta nuova, incastonata su cofano e portellone. A quest’ultima si aggiungono dettagli di pregio come le calotte degli specchietti laterali serigrafate, le decorazioni Shiny Black sui montanti, il contorno dei finestrini Gloss Black e cerchi in lega leggera Paris da 20”. All’interno, l’iconica Pyramide di Ieoh Ming Pei è stampata con tecnica 3D su bocchettoni dell’aria, sul cruscotto in pelle e sul coperchio del vano portaoggetti centrale. I sedili in Nappa presentano poi cuciture raffinate a cinturino di orologio.

PINACOTECA A MOTORE Le sorprese non finiscono qui. DS7 Crossback E-Tense Louvre sarà la prima automobile al mondo a disporre di una galleria di opere d'arte consultabile direttamente dal display di bordo da 12”. La Vittoria di Samotracia, il ritratto della Monna Lisa di Leonardo da Vinci, Le Nozze di Cana del Veronese, la Zattera della Medusa di Théodore Géricault, La Libertà che guida il popolo di Eugène Delacroix sono solo alcune dei 182 capolavori memorizzati all’interno del sistema multimediale. Per tutti coloro che acquisteranno questa special edition è prevista inoltre la tessera “Amici del Louvre”, che garantisce un accesso illimitato per un anno alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee del museo parigino e tanto altro ancora.

I PREZZI L’edizione speciale DS7 Crossback E-Tense 225 Louvre è già ordinabile e sarà disponibile nella rete dei DS Store italiani a partire da novembre, a un prezzo di listino di 60.700 euro. Per la più potente DS7 Crossback E-Tense 4x4 da 300 CV di potenza toccherà invece sborsare 64.700 euro.