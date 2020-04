IN PRINCIPIO: LA SOSPENSIONE IDROPNEUMATICA DELLA DS Oggi DS è un marchio a sé, ieri era il modello forse più iconico di Citroen. Ed è proprio nella Citroen DS del 1955 che dobbiamo cercare le radici del nuovo sistema di sospensioni predittive che equipagga la moderna DS7 Crossback. Non certo nella tecnologia, visto che le Active Scan Suspension del moderno SUV non hanno niente a che vedere con il mitico assetto idropneumatico dell'antenata, ma quantomeno nell'efficacia. Il mito vuole che la Citroen DS fosse l'auto preferita a cui fissare le videocamere con cui si filmavano i cavalli in corsa, perché era l'auto che riusciva meglio di tutte a stabilizzare le riprese. Oggi, invece...

ACTIVE SCAN SUSPENSION Se l'antenata rispondeva alle sollecitazioni della strada con un'efficacia straordinaria, per l'epoca, l'attuale DS 7 Crossback riesce addirittura a prevedere gli ostacoli e ad adeguare in anticipo la taratura delle sue Active Scan Suspension. Come ci riesce? Nel modo più semplice, ossia guardando avanti.

COME FUNZIONA Il sistema di sospensioni attive a controllo elettronico è gestito da una videocamera, posizionata dietro il parabrezza, alla radice dello specchio retrovisore. Questa telecamera è capace di rilevare il manto stradale nei 5 metri che precedono l'auto e lavora in sinergia con quattro captatori di assetto e tre accelerometri. Grazie a questa rete di sensori, una centralina è in grado di analizzanre la composizione della strada e parametri quali velocità, angolo di sterzata e frenata. Incrociando tutti questi parametri il sistema provvede a rendere gli ammortizzatori, indipendentemente su ogni ruota, più o meno morbidi in funzione della necessità.

COME ATTIVARLO Per attivare il DS Active Scan Suspension basta premere il pulsante Drive Mode, sulla console centrale, e selezionare il programma Confort. A quel punto il sistema, che è automatico, entra in funzione: la telecamera inizia a monitorare la strada, lavorando in sinergia con gli altri componenti, adattando la taratura delle sospensioni. Active Scan Suspension è in grado di funzionare in un range di velocità che va da 15 a 130 km/h. Volete saperne di più su DS 7 Crossback? Qui un approfondimento sul controllo di trazione Advanced Traction Control.