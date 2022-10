Cid Babieca: la barchetta V12 in video dal Salone di Parigi

In un Salone di Parigi dominato dalle auto elettriche spicca una rombante barchetta a motore V12: in video la Cid Babieca

El Cid è il soprannome di Rodrigo Díaz de Vivar, valente cavaliere medioevale, divenuto l'eroe nazionale della Spagna e il protagonista del poema epico El cantar del mio Cid. Il suo mitico cavallo da guerra si chiamava Babieca e dalla nobile cavalcatura prende il nome la Cid Babieca V12, fatta a mano in 7 anni di lavoro da un carrozziere esperto di Ferrari e Lamborghini. Nel nostro video live la vedete nella sua veste definitiva al Salone di Parigi 2022 (qui le altre novità).

Cid Babieca, 3/4 posteriore

Opera appassionata di un artigiano francese di origini spagnole, José Cabrerizo, Cid Babieca ha un telaio tubolare. Lo schema è quello classico: motore anteriore e trazione posteriore, con un retrotreno realizzato prendendo in prestito la componentistica dalla Nissan GT-R. Del resto, serve una meccanica robusta per mettere a terra i 550 CV erogati dal V12 da 6,0 litri di cilindrata. Il propusore sfrutta il basamento di un'unità Mercedes, che in origine dava 400 CV, ma è stato completamente modificato dai blocchi cilindri in su, dice il costruttore. Il peso dell'auto? Appena 1.245 kg, per un rapporto peso potenza da vera sportiva. Che tra l'altro non ha alcun dispositivo elettronico di assistenza alla guida, per un'esperienza al volante senza filtri.

Cid Babieca, gli interni

Le linee sono classiche, ispirate all'iconica bottiglia della Coca Cola, modernizzate da un particolare taglio del lungo cofano anteriore per fare posto a un ''powerdome'' in carbonio. Gli interni sono essenziali, eleganti e molto curati, con la pelle impunturata color tabacco che contrasta con il carbonio dei sedili a guscio e l'alluminio dei comandi. Un tripudio di strumenti analogici riportano il pilota indietro nel tempo e l'alta leva del cambio scorre in una griglia metallica fedele alla tradizione delle sportive vintage.

Cid Babieca a cofano aperto

Prima che andiate a prendere il libretto degli assegni, però, sappiate che il futuro della Babieca è quantomai incerto: è probabilmente destinata a rimanere un esemplare unico a meno che le richieste non siano molto convincenti. E per il momento, in quanto esemplare unico, praticamente non ha prezzo. Ma se volete provare a fare un'offerta, potete contattare il proprietario tramite la pagina Facebook Babieca Building The Dream.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/10/2022