Alpine Alpenglow, la concept sarà svelata il 13 ottobre in streaming

Diretta streaming per la presentazione della nuova concept di Alpine, che sarà esposta in anteprima mondiale al Salone dell’Auto di Parigi dal 17 ottobre

Renault l’aveva annunciato, e la promessa è stata mantenuta: Alpine porterà al Salone di Parigi 2022 una nuova concept sportiva. L’auto sarà presentata in anteprima mondiale tra due giorni, il 13 ottobre alle nove del mattino su tutti i canali social del brand francese, per essere poi esposta al Mondial de l’Auto che apre i battenti il prossimo 17 ottobre.

Alpine Alpenglow, la concept per Parigi 2022

COME SARÀ? L’unica immagine trapelata fino a questo momento richiama le forme del prototipo a idrogeno A4810 realizzato in collaborazione con lo IED presentato lo scorso mese di marzo, ma ne rappresenta al tempo stesso un’evoluzione, in termini di design e tecnologia, e anticipa molti degli elementi stilistici che vedremo sulle prossime Alpine.

IL NOME Alpenglow è un fenomeno luminoso in cui una striscia orizzontale di luce dalle sfumature rosse si staglia sulle montagne prima del sorgere del sole e dopo il tramonto. A guardare la foto della concept Alpine, non c’è da stupirsi della scelta del nome, che punta a sottolineare l’istante in cui verranno svelate le forme e le tecnologie del futuro del brand sportivo francese.

TUTTI GLI APPUNTAMENTI La concept francese sarà svelata il 13 ottobre alle ore 09:00 su tutti i canali social di Alpine, tra cui il suo canale Youtube, e sarà presente anche al Salone dell’Auto di Parigi 2022, a partire da lunedì 17 ottobre. Stay tuned!



Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/10/2022