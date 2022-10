Parigi 2022, intervista con Raffaele Fusilli, CEO di Renault Italia

Un’intervista per conoscere più da vicino la concept Renault 4ever, ma anche i punti di una ipotetica agenda di Governo per l’automobile

Al Mondial de l’Auto 2022 abbiamo avuto l’opportunità di incontrare Raffaele Fusilli, Amministratore Delegato di Renault Italia, che ci ha presentato più da vicino la concept Renault 4ever esposta per la prima volta al Salone di Parigi.

R5 Turbo 3E, showcar elettrica: vista di 3/4 anteriore

L’INTERVISTA Con lui abbiamo provato a capire come sta andando la Renaulution annunciata da Luca De Meo qualche tempo fa: una rivoluzione elettrica che guarda al futuro ma che non teme di giocare con la nostalgia, ripescando dal passato e dalla storia dell’automobile con nomi come Renault 5 e Renault 4. Insieme abbiamo anche cercato di capire come superare l’elettroscetticismo di tanti automobilisti, e quali dovrebbero essere i punti di una ipotetica agenda di governo per l’automobile.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 18/10/2022