Renault 4Ever Trophy: quando il concept (elettrico) si ispira al passato

ICONA DEL PASSATO VENDUTA IN OLTRE 100 PAESI Chi non ricorda la Renault 4? Forse i più giovani, ma un’icona dell’automobilismo anni ’60, ’70 e ’80 è difficile da dimenticare visto che ha “scarrozzato” milioni di automobilisti più o meno giovani. Una macchina semplice, eclettica, robusta e relativamente economica che si è ritagliata uno spazio importante nel panorama automobilistico di quegli anni. Ebbene, oggi, la Casa francese vuole riproporla, ma lo fa (per ora) con una concept car elettrica, che ha debuttato sotto i riflettori del Salone di Parigi 2022. E infatti, dopo la rinascita della Renault 5 come show car, ecco la Renault 4Ever Trophy, nata anche per celebrare i 25 anni del raid automobilistico solidale 4L Trophy del 1997. Ma soprattutto, un esempio che anticipa una possibile vettura che potrebbe arrivare nel 2025 come SUV di segmento B, lungo meno di 4,2 metri, con un propulsore 100% a batterie e che sfoggerà molti degli spunti di design di questo prototipo. Secondo Gilles Vidal, direttore del design di Renault,“Per portare 4Ever Trophy nell’era moderna, abbiamo conferito tecnologia e raffinatezza alle sue forme, senza nulla di superfluo. Tutti questi ingredienti sono stati elaborati con cura in modo che il design sia in linea sia con chi già conosce la 4L e la sua gloriosa storia che con le nuove generazioni”.

Renault 4Ever Trophy: il concept elettrico presentato al Salone di Parigi 2022

SPUNTI DI DESIGN PARTICOLARMENTE MODERNI… Per esempio, le parti colore argento della carrozzeria sono molto vicine all'aspetto della Renault 4 che andrà in produzione, ma i componenti in plastica riciclata nera che conferiscono a questo concept 4Ever Trophy un aspetto così robusto, probabilmente non ci saranno sulla versione stradale. Più ipotizzabile l’arrivo di un rivestimento per i passaruota e i paraurti, ma probabilmente con uno stile più sobrio, visto che il modello di produzione dovrebbe essere più stretto del concept, che è largo 1,95 metri. Sul tetto, oggi, c’è la ruota di scorta e sul lunotto troviamo una pala e le piastre da disincaglio per uscire dai sabbioni più insidiosi. La forma muscolosa da “Buggy” è completata dal sottoscocca rinforzato e dalle grandi gomme tassellate da 19” con compressore incorporato per regolare istantaneamente la loro pressione a seconda della consistenza del terreno da affrontare.

Renault 4Ever Trophy: la calandra orizzontale e i fari Matrix Led ispirati alla vecchia R4… MA ANCHE RIPRESI DALLA R4 ORIGINALE Ma troviamo altri dettagli di stile che fanno riferimento al modello originale, anche qui reinterpretati in chiave moderna. Per esempio, la calandra orizzontale è una reinterpretazione di quella originale, con i fari rotondi che adesso sfruttano la tecnologia Matrix LED. Ma anche la forma dei proiettori posteriori, per quanto a LED, richiama fortemente il design di quelli del passato. Troviamo anche la parte superiore arrotondata dei parafanghi anteriori o l'inclinazione del tetto verso i montanti C. Non ci sono ancora immagini o indicazioni riguardo l’abitacolo di questo concept ma sarebbe bello rivedere l'iconica leva del cambio a manico d’ombrello che sporgeva dal cruscotto della R4 originale.

Renault 4Ever Trophy: la ruota di scorta è montata sul tettoPIATTAFORMA CONDIVISA E PREZZO CONTENUTO La 4Ever Trophy si basa sulla piattaforma CMF-BEV per le auto elettriche compatte della partnership Renault-Nissan, che condivide componenti con l’architettura CMF-B per modelli con motore a combustione. Questa scelta è ideale, fondamentalmente, per il contenimento dei costi di produzione, visto che Renault ha dichiarato come la futura R4 dovrà essere una macchina accessibile. Ma poiché che la data di lancio è ancora lontana almeno tre anni e l'incertezza del mercato è un fenomeno tuttora diffuso, Renault non ha dichiarato nemmeno una fascia ipotetica di prezzo dove collocare il suo nuovo piccolo SUV elettrico. Ai posteri l’ardua sentenza…

Pubblicato da Alessandro Perelli, 17/10/2022