Salone di Parigi 2022, pronta per il debutto la nuova Renault 4

Come da tradizione, il Salone dell’Auto di Parigi si alterna allo IAA di Monaco, e quest’anno tocca alla capitale francese, che ospiterà il Mondial de l’Auto dal 17 al 23 ottobre 2022, presso il Parc des Expositions di Porte de Versailles. Massiccia, e non poteva essere diversamente, la presenza dei padroni di casa di Renault, con le controllate Dacia e Alpine.

Salone dell'Auto di Parigi 2022, la locandina dell'evento

TRE NOVITÀ DI RENAULT Il Salone di Parigi sarà il palcoscenico su cui debutterà in anteprima mondiale la reinterpretazione in chiave moderna di uno dei modelli più iconici della Régie, la Renault 4, che nel 2021 ha compiuto ben sessant’anni. Sempre a proposito di modelli storici, sarà presente anche la nuova Renault 5, media elettrica che punta a bissare il successo della storica francesina che il mondo ha conosciuto e amato esattamente cinquant’anni fa. La casa francese annuncia in maniera piuttosto sibillina che “per concludere l’anno di celebrazione del 50° anniversario della Renault 5 il pubblico potrà scoprire una showcar sportiva fuori dagli schemi”, di cui al momento ancora non sappiamo nulla. Da ultimo, ma non meno importante per la Renaulution di Luca De Meo, la versione passeggeri di Kangoo E-Tech Electric. Saranno poi presenti anche le ultime novità della casa francese già annunciate nei mesi scorsi, dalla crossover Mégane E-Tech Electric al SUV Austral E-Tech Hybrid.

Salone dell'Auto di Parigi 2022, la nuova Renault 5

DACIA CAMBIA FACCIA Dopo aver presentato il nuovo logo e il volto che assumeranno le concessionarie, Dacia porterà finalmente a Parigi la sua line-up di modelli con il logo aggiornato, da Spring a Sandero, passando per Jogger e Duster.

UNA CONCEPT PER ALPINE Oltre alla versione elettrica della Alpine A110 Eternité, con tettuccio apribile, la casa francese porterà al Salone di Parigi anche una concept car del tutto inedita, che dovrebbe anticipare il futuro della strategia Alpine.

Alpine 110 E-ternité, visuale frontale

LA MOBILITÀ DEL FUTURO Spazio anche per Mobilize, la società dedicata alla mobilità urbana del gruppo Renault: oltre alla Limo, presentata nei mesi scorsi, a Parigi debutterà la piccola Mobilize Duo, progettata esplicitamente per il car-sharing ma disponibile anche ai privati con formula su abbonamento.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/09/2022