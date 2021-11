Fari tondi a ricordare quelli dell'originale, luci diurne verticali a sottolineare i tratti fondamentali della silhouette; e ancora fianchi verticali, linee squadrate ma raccordate da curve morbide e decise. La prima immagine teaser della Renault 4 Concept non lascia dubbi sul fatto che l'operazione nostalgia già annunciata (e che troverà sponda anche in una rediviva Renault 5) sarà un successo. Ma la nuova concept car della Régie è chiamata a un compito facile e difficile allo stesso tempo, quello di portare nel futuro un modello iconico, che in 31 anni di servizio, dal 1961 al 1992, ha venduto 8 milioni di esemplari.

La mitica Renault 4 originale

TRA PASSATO E FUTURO Attualizzare il design sembra l'aspetto meno problematico e l'immagine teaser pubblicata in copertina sembra confermare che il centro stile francese ha preso la strada giusta. E anche le forme dell'auto originale sembrano essere molto adatte alle mode attuali, con quei volumi che ben si prestano a una reinterpretazione dal generoso bagagliaio, grazie all'andamento verticale del posteriore. L'aspetto più critico, se così si può dire, è quello di farne un mezzo di trasporto piccolo, pratico ed economico pur volendo ricorrere a un'architettura full electric, che certo non aiuta sul fronte del contenimento dei costi.

L'ipotesi del designer David Obendorfer per una nuova Renault 4

IPOTESI SU AUTONOMIA E PREZZI Da un lato, per la massima riduzione dei costi, Renault avrebbe già disponibile l'architettura CMF-A della Dacia Spring (qui la prova). Dall'altro, l'ambizione di fare della futura Renault 4 anche una piattaforma idonea per i veicoli commerciali lascia pensare che magari, tra gli allestimenti, saranno previste versioni con batterie e motori più grandi, per consentire una marcia più disinvolta e un'autonomia adeguata anche negli spostamenti a pieno carico. Per questo è più probabile che si ricorra alla piattaforma CMF-BEV della stessa Renault 5 (foto sotto), il cui ingresso in produzione è stato confermata per il 2024. Tale piattaforma, ancorché più costosa, promette 136 CV e un'autonomia fino a circa 400 km. I prezzi di un'eventuale versione di serie potrebbero alla fine collocarsi nei dintorni dei 25.000 euro (nulla di ufficiale, sia chiaro: per il momento si tratta di pure e semplici ipotesi).

Nuova Renault 5, Salone di Monaco 2021

OPERAZIONE NOSTALGIA ''Ci sono stati così tanti prodotti che hanno fatto la storia, quindi sarebbe un peccato non riallacciarsi a quella lunga storia e tradizione. Non siamo qui solo per guardare nello specchietto retrovisore, siamo qui per reinventare le cose'' , dice l'Amministratore Delegato di Renault Luca De Meo a proposito della Renault 5, ma il concetto sembra potersi applicare efficacemente anche alla Renault 4 Concept. ''Questo non è design rétro, è solo la reinvenzione di un concetto. Nella nostra libreria abbiamo molte cose che possiamo reinventare''. Il prototipo verrà svelato il prossimo 26 novembre, il giorno del 60° anniversario del lancio della Renault 4 originale nel 1961: con il passato nel cuore e il futuro nel motore.