RITORNO DI UN'ICONA Renault 4 si farà! La conferma arriva direttamente dalla conferenza Renault eWays ElectroPop dedicata alle strategie di elettrificazione del marchio. Al momento, il nome in codice del progetto ispirato alla mitica 5 porte della Losanga è “4ever”. Stando a quanto dichiarato dai vertici, si tratterà di un ritorno in chiave full-electric, che si affiancherà alla già nota Renault 5 EV. Un rilancio in grande stile chiamato a raccogliere un’eredità davvero molto pensante, se si considera che dal 1961 al 1992, sono state vendute qualcosa come 8 milioni di Renault 4.

CURA A BASE DI STEROIDI Secondo le prime indiscrezioni, la piccola francesina dovrebbe assumere le sembianze di un crossover compatto. Un modello a zero emissioni orientato alla praticità, con un bagagliaio grande e un abitacolo decisamente spazioso. I primi render grafici di Renault 4 - realizzati per l’occasione dal magazine britannico Auto Express - ci mostrano come potrebbe apparire la nuova BEV (Battery Electric Vehicle) della Losanga.

LOOK RETRÒ A un primo sguardo non si può che notare il look spiccatamente retrò. Forme nette e squadrate accompagnate da soluzioni estetiche che richiamano la celebre antenata. Fari tondeggianti sul frontale, luci minimal al posteriore e il nuovo logo digitale che campeggia sulla piccola griglia anteriore a LED. Voci non confermate, riportano che il concept di nuova Renault 4, dovrebbe essere svelato verso la fine di quest'anno, in concomitanza con il 60° anniversario del lancio del primo modello nel 1961. Per il momento l’unica certezza è che a guidare il team del design ci sarà il progettista Gilles Vidal - il “papà” di Peugeot e-Legend concept.

ZERO EMISSIONI Alla base di nuova Renault 4 EV ci sarà con ogni probabilità una versione aggiornata della piattaforma CMF-B - la stessa di Renault Zoe e di nuova Renault 5 EV. Difficile ipotizzare le caratteristiche tecniche, il punto di partenza potrebbe essere però la batteria da 50 kWh e 395 km di autonomia di Zoe (qui la nostra prova su strada) con potenza standard di 135 CV. Nel caso il progetto “4ever” non subisse ritardi, l’arrivo sul mercato sarebbe fissato per la fine del 2023, inizio 2024.