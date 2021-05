DIAMO I NUMERI Voci secondo le quali Renault stia organizzando la rinascita in chiave moderna anche di R4, oltre che di R5 (mostrata in anteprima a inizio anno, ancora come concept), circolano ormai da mesi. Sembra, ora, che pure le indiscrezioni circa la natura di piccolo SUV ad alimentazione elettrica di R4 del terzo millennio trovino un riscontro. Sottoforma di brevetti pubblicati ''clandestinamente'' in rete.

IL VECCHIO E IL NUOVO Sempre che le immagini leaked si riferiscano effettivamente a nuova Renault 4 (ma avremmo pochi dubbi in merito), il futuro EV crossover della Losanga condividerà i tratti somatici minimalisti e un po' retrò proprio con R5. Le somiglianze con la 4 originale includono invece il profilo distintivo e la caratteristica forma del montante di coda, la differenza fondamentale tra vecchio e nuovo è semmai l'adozione di alcuni spunti di design da SUV in piena regola, vale a dire la maggiore altezza da terra e le protezioni supplementari di paraurti, sottoporta e passaruota. Dai disegni ad un prototipi reale, il passo (forse) è breve: la concept già entro fine 2021?

SPRING INSEGNA Renault attualmente non possiede un SUV 100% elettrico all'interno della propria gamma: introducendo nel 2022 nuova Megane E, il buco verrà riempito ma ugualmente rimarrà lo spazio, nella fascia appena sotto, per un baby SUV su piattaforma Zoe, da declinare - con buone probabilità - anche in chiave commerciale cittadina. Vedi Dacia Spring. Nulla di ufficiale ma ora, con la fuga dei brevetti, le speculazioni acquistano una certa...autorevolezza.