UNA NEWS AL GIORNO... Fai appena in tempo a snocciolare i prezzi di Mégane E-Tech Plug-in, che da Renault - marca in fibrillazione, se parliamo di mobilità futura - giunge altro Mégane-materiale, ma dal gusto acor più avveniristico. Nuova Renault Mégane verrà svelata entro fine 2021, centravanti della gamma sarà la versione full electric. Dopo la concept Mégane E Vision e le sue immagini esterne, ecco le prime inquadrature degli interni di Mègane 100% elettrica, versione pronto vendita.

ALLA LETTERA In occasione del reveal della concept lo scorso autunno, la Régie stuzzicò la curiosità citando, per gli interni, una grande suite di infotainment a forma di L. E in effetti i teaser mostrano una inedita architettura ortogonale, con un ampio display centrale verticale che si collega perfettamente a un altrettanto ampio (almeno così sembra) pannello strumenti digitale. Tra i due display è ricavata una sottile fessura, buona almeno per telecomando, ticket, etc (o è la bocchetta di aerazione?). Grazie all'assenza di un tunnel di trasmissione, sotto lo schermo a centro plancia è invece ricavato uno spazio portaoggetti largo e profondo. Anche il bracciolo centrale è come sospeso tra i due sedili anteriori. In generale, l'impressione è quella di un ambiente ultra-minimalista, quindi anche ultra-spazioso.

E-LOGO Gli esterni di Megane E (o Mégane E-Tech Electric, o Mégan-E, o qualunque sia il futuro nome ufficiale, ancora ignoto) ricalcheranno a grandi linee quelli del prototipo, sacrificando semmai alcuni azzardi hi-tech. Un terzo teaser mostra di sfuggita il profilo posteriore: spalle larghe sempre al loro posto, idem i gruppi ottici a LED (ma un po' meno psichedelici che non la concept: in , il confronto) uniti tra loro da banda luminosa, a sua volta intervallata al centro dal nuovo badge Renault.

CAPTUR DOCET Capostipite della futura famiglia full electric di Renault (7 nuovi modelli entro il 2025), l'ad Luca De Meo definisce nuova Megane ''un capolavoro di packaging''. Misure simili a Captur (4,2 metri di lunghezza, 1,8 metri di larghezza e 1,5 metri di altezza), solo con una linea del tetto un po' più bassa. Proporzioni da pseudo-crossover, alimentazione full electric, abitacolo full digital: più al passo di così si muore, aspettiamo solo di conoscere la data della world premiere.