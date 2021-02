RITORNO AL FUTURO 4 Dissotterrare dagli archivi gli album dei ricordi è una delle sua specialità, e così Luca De Meo, oltre a R5, potrebbe riportare in vita un altro brand nel brand. Già mostrata in occasione dell'evento Reaulution la reincarnazione di una nuova Renault 5, benchè ancora in veste di prototipo, il passo successivo non è escluso possa essere proprio nuova Renault 4, sempre in chiave elettrica. Dopotutto, De Meo ha ammesso che in cantiere è ''almeno un altro'' revival di un vecchio nome. Ora le rivelazioni di Autocar UK rafforzano le chance che l'auto del mistero - in vendita non prima del 2025 - acquisti proprio il nome di R4.

GEMELLE DIVERSE Dando per buone le indiscrezioni, Renault 4 del Terzo Millennio utilizzerà la stessa piattaforma elettrica CMF-B di nuova Renault 5, condividendo perciò le stesse dimensioni complessive da vettura di segmento B. Stessa filosofia anche di design retro-futuristico, ma con notevoli differenze. Prodotta dal 1961 al 1994 in oltre otto milioni di esemplari, la R4 ha svolto per decenni il ruolo di versatile utilitaria adatta alla città come alle strade di campagna. Naturale perciò che un'eventuale moderna reinterpretazione debba tradursi in un crossover compatto a propulsione full electric, dallo stile meno sportivo di R5, ma dalle maggiori proprietà tutto terreno e di capacità di carico, tanto che non è esclusa una variante commerciale per le consegne urbane.

BYE BYE ZOE? Tutto lascia immaginare che nuova R4 e nuova R5 pensioneranno in un sol colpo l'elettrica Renault per definizione, ovvero Zoe (oltre che Twingo). Nulla tuttavia è ancora deciso: Zoe potrebbe almeno inizialmente sopravvivere, magari rivolgendosi più espressamente a una clientela dalla minor capacità di spesa, lasciando alle due novità il compito di intercettare un target più raffinato. In fondo, Zoe resta l'elettrica di maggior successo in Europa: escluderla dal listino non sarebbe una scelta sensata. Tornando alla protagonista di giornata: quale aspetto per nuova R5? Nulla di nulla trapela dalle stanze dei bottoni di Renault, accontentiamoci dei render del designer David Obendorfer. Risalgono al 2011, ma quando il soggetto di partenza è un'auto del secolo scorso, anche gli odierni schemi possono saltare...