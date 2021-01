COUNTDOWN La SUVmania è fenomeno globale, non colpisce certo solo noi italiani. L'ultima proposta in ordine di tempo arriva da Renault, arriva dall'India, arriva giovedì 28 gennaio su questi schermi. Si chiama Kiger, un post Twitter ci ricorda l'appuntamento.

Get ready for the latest in our line of revolutionary cars, & live #theKIGERlife✨.

The new *#RENAULTKIGER*

Soon in #India 🇮🇳#StayTuned pic.twitter.com/TXh30F8l5C — Groupe Renault (@Groupe_Renault) January 26, 2021



LA SHOWCAR In realtà già presentato in anteprima a fine 2020 dalla omonima concept, Kiger inteso come modello pronto produzione sembra distinguersi per una manciata di modifiche. Il frontale conserva la griglia con prominente emblema Renault, sempre affiancato da sottili luci diurne a LED, ma il ''monociglio'' luminoso è stato abbandonato. Il paraurti inferiore dovrebbe a sua volta risultare di disegno più convenzionale, idem per il portapacchi, che sul concept è assai stravagante.

IN ITALIA? Renault Kiger dunque un B-SUV di lunghezza inferiore ai quattro metri, più spazioso della concorrenza - sostiene la Régie -, progettato per il mercato indiano (affamato di prodotti di questo segmento) ma destinato - sembra - a popolare in seguito anche altri Paesi, anche se è probabile che la sua diffusione rimarrà circoscritta ai mercati asiatici, al massimo a Russia ed Europa Orientale, senza perciò mai visitare l'Italia. Ma nemmeno Arkana nacque per l'Europa Occidentale, e invece poi...

STAY TUNED Le specifiche rimangono un mistero, si sa solo che il nuovo modello viaggerà sulla piattaforma CMFA + e sarà alimentato da un nuovissimo motore turbo. Quanto al prezzo, ci aspettiamo una soglia di ingresso molto, molto competitiva. Per nuove rivelazioni, è ormai questione di ore.