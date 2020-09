DEBUTTO EUROPEO Svelato per la prima al Motor Show di Mosca nel 2018, il nuovo crossover Renault Arkana si appresta ora a debuttare ufficialmente nel Vecchio Continente. Concepito inizialmente come modello per il mercato asiatico e russo, il SUV compatto della Losanga sarà commercializzato in Europa nel primo semestre del 2021. Renault Arkana nasce sulla piattaforma modulare CMF-B del gruppo Renault-Nissan-Mitsubishi, lo stesso che viene attualmente impiegato anche su nuova Clio e Captur. Stando a quanto dichiarato da Laurens van den Acker, Responsabile del design di Renault, Arkana rappresenta ''il perfetto equilibrio tra l'eleganza di una berlina e la potenza massiccia di un SUV''. Tombola.

SUV COUPÈ Lungo 4,56 metri, alta 1,57 metri e con un passo di due metri e settanta centimetri, Renault Arkana si distingue per il suo look snello e tagliente, esaltato dal tetto spiovente che termina in un codino sinuoso e che regala un aspetto decisamente coupé. Il design dell’auto si adegua dunque al nuovo linguaggio stilistico inaugurato dalla Casa Francese, con i gruppi ottici a LED anteriori e posteriori affilati, a cui si aggiungono elementi di pregio come i cerchi in lega da 17 o 18 pollici e le finiture in nero e argento per paraurti e fiancate. Come se non bastasse sarà possibile esaltare l’anima sportiva del SUV optando per l’allestimento RS Line, che riprende quanto già visto su Mégane e Clio e mette a disposizione finiture dedicate dal gusto marcatamente racing. ELETTRIFICATA In abitacolo, spazio al sistema multimediale Easy Link di ultima generazione, disponibile con display da 7 o 9,3 pollici. Il quadro strumenti può contare invece su schermi da 4,2, 7 o 10,2 pollici a seconda dell’allestimento scelto. Sulla console centrale spiccano poi i comandi per la gestione dell’impianto di climatizzazione e la piattaforma di ricarica a induzione dello smartphone. Nuova Renault Arkana è proposta fin da subito con efficienti motorizzazioni ibride E-Tech. Si parte dal 1.6 full-hybrid da 140 CV, passando per le mild-hybrid 1.3 TCe quattro cilindri da 140 CV e da 160 CV. Ques'ultime entrambe equipaggiate con sistema 12V e cambio automatico EDC - la stessa tecnologia che ritroviamo su Clio, Captur e Mégane. Per il momento non sono previste versioni a gasolio, così come restano sconosciuti i dati su consumi, prezzi e prestazioni. Come anticipato il debutto commerciale del SUV Renault Arkana è atteso per i primi mesi del prossimo anno.