Alpine A110 E-ternité, la cabrio che si apre sul futuro (elettrico)

Anno ricco di compleanni, questo 2022: la Honda Civic compie mezzo secolo di vita, così come la più compatta Renault 5, che abbiamo guidato qualche settimana fa tra le campagne del nord della Francia. E sempre da quelle parti rimaniamo, per celebrare un altro compleanno, quello della Alpine 110: la berlinetta sportiva francese compie infatti 60 anni, e per festeggiare si presenta con un prototipo che ad alcuni potrebbe apparire come un sacrilegio, e che potrebbe invece aprire le strade al futuro del marchio sportivo d’Oltralpe.

Alpine 110 E-ternité, visuale frontale

UNA SFIDA IMPOSSIBILE? “Voglio elettrificare Alpine perché possa entrare nell’eternità”, aveva detto - non senza un po’ di enfasi - Luca de Meo, appena arrivato alla guida del Gruppo Renault, un paio di anni fa. E senza perdere ulteriore tempo, la sfida è stata raccolta dal CEO di Alpine, Laurent Rossi, che in meno di un anno, insieme al suo team di ingegneri, ha sfornato la A110 E-ternité, prototipo 100% elettrico basato sulla berlinetta sportiva francese, che è anche decapottabile.

Alpine 110 E-ternité, visuale laterale

PROGETTO AMBIZIOSO Che Renault abbia il piede schiacciato sull’acceleratore dell’elettrificazione non è certo una novità: se la prima elettrica della casa francese risale al 1974, con una avveniristica R5 a batteria, è con la “Renaulution” che il gruppo ha cominciato a fare sul serio. Anche in casa Alpine. Che si è messa al lavoro con l’obiettivo di elettrificare la A110 realizzando un’auto capace di eguagliare prestazioni, equilibrio e agilità della sua versione termica.

Alpine 110 E-ternité, visuale di 3/4 anteriore

MOTORE E CAMBIO La power unit della A110 E-ternité è una versione potenziata di quella utilizzata da Mégane E-Tech Electric (qui la nostra prova), capace di sviluppare 178 kW (pari a 240 CV) e 300 Nm di coppia. Inedita la trasmissione a doppia frizione con guida elettronica (come sull’A110 termica), ma con frizioni dimensionate per i regimi elevati dei motori elettrici. Il risultato è uno 0-100 in 4,5 secondi, e una velocità massima di 250 km/h.

Alpine 110 E-ternité, il badge esclusivo sul montante posteriore

DOVE METTO LE BATTERIE? Il blocco batterie della A110 elettrica è lo stesso da 60 kWh di Mégane E-Tech Electric, ma per ottenere una corretta ripartizione delle masse, gli ingegneri di Alpine hanno progettato involucri specifici adatti al telaio della berlinetta francese, che ha portato a riporre quattro moduli all’anteriore e otto al posteriore. L’aumento di peso dovuto agli accumulatori, rispetto al modello termico, è di “soli” 258 kg. L’autonomia dichiarata è di 420 km (contro i 550 della termica).

Alpine 110 E-ternité, 240 CV e 250 km di velocità massima

ANCHE SCOPERTA Richiesta a gran voce da più parti, la A110 diventa finalmente cabrio (o quasi), anche se per ora solo in questo prototipo elettrico. Senza modificare la struttura dell’auto, gli ingegneri hanno rimpiazzato il tetto originale con due gusci in carbonio riciclato che possono essere rimossi per godersi i viaggi en plein air.

TECNOLOGIA A BORDO Il prototipo di Alpine A110 E-ternité vanta un sofisticato e potente sistema audio con 8 altoparlanti (compreso il subwoofer), e un sistema multimediale in cui è il tablet personale del conducente a trasformarsi in display centrale dell’infotainment.

Alpine 110 E-ternité, il tablet usato come infotainment centrale



MATERIALI INNOVATIVI Da ultimo, ma non meno importante, l’aspetto della sostenibilità, che vede sulla prima Alpine elettrica il debutto di materiali in fibra di lino, più leggero e rispettoso dell’ambiente. Un secondo prototipo della A110 E-ternité 100% è stato realizzato sfruttando questa tecnologia per il rivestimento del cofano, del tetto, del lunotto posteriore, della griglia, delle scocche dei sedili e della minigonna posteriore.

SCHEDA TECNICA - LE DUE ALPINE A CONFRONTO

ALPINE A110 S A110 E-TERNITE Coppia massima 340 Nm 300 Nm Potenza massima 300 CV / 221 kW 240 CV / 178 kW Accelerazione da 0 a 100kph 4,2s Fino a 4,5 s Velocità massima 280 km/h Fino a 250 km/h 1000 m DA 22,4 s 23,7 s Peso in ordine di marcia 1.120 kg 1.378 kg Distribuzione ant/post 43 / 57 42 / 58 Autonomia 550 km 420 km

Trasmissione DCT 7 Getrag DW30 Alpine DCT 2 Batteria n.d. 60 kWh





Pubblicato da Claudio Todeschini, 22/07/2022