Honda Civic: 11 generazioni e 50 candeline per l'icona jap!

Per Honda il 2022 sarà l’anno della Civic. L’icona giapponese spegne infatti 50 candeline e celebra 27,5 milioni di unità vendute dai tempi del debutto, avvenuto nel lontano 1972. Nel corso di queste cinque decadi, ogni generazione di Civic ha introdotto una progressiva evoluzione del design, proponendo tecnologie avanzate e nuovi livelli di prestazioni, mantenendo invariato l’obiettivo della prima generazione: dare vita a un'auto divertente da guidare, spaziosa ed economica (qui l'anteprima statica dell'11° generazione alla Milano Design Week). La progenitrice di tutte le Civic fu sviluppata come auto pensata per il mercato globale. Tra le prime Honda a essere vendute in Europa, conquistò subito grandi consensi, grazie al suo design compatto, all’impressionante efficienza nei consumi e alla praticità d'utilizzo. L’auto montava un motore CVCC (Compound Vortex Controlled Combustion), uno dei primi propulsori a conformarsi alla severa normativa statunitense del Clean Air Act del 1970. La prima Civic venne prodotta nell'impianto giapponese di Suzuka, con un volume di produzione complessivo che raggiunse il milione di unità nei primi quattro anni.

Generazioni di Honda Civic a confronto

GIAPPONESE RIVOLUZIONARIA Nel 1979, sulla scia del successo della prima versione, arrivò la seconda generazione di Civic, con un motore migliorato CVCC-II da 1.3 litri che offriva un'erogazione di potenza più fluida ed efficiente. La gamma dei modelli venne ampliata con l’aggiunta di una berlina 3 volumi, di una hatchback e di una station-wagon. La terza generazione, arrivata nel 1983, si presentò con un passo più lungo e un design più squadrato, segnando l'introduzione del principio Honda ''Man Maximum-Machine Minimum''. Un approccio al design sviluppato intorno alla persona, in cui tecnologia e design venivano messi al servizio di guidatore e passeggeri. Nel 1987, la quarta generazione di Civic debuttò con una nuova gamma di motori con sistema Honda VTEC (Variable Valve Timing and Lift Electronic Control). Il meccanismo di fasatura variabile rivoluzionò la tecnologia dei motori, offrendo maggiori prestazioni agli alti regimi e un minor consumo di carburante ai bassi regimi. La quinta generazione di Civic arrivò subito dopo - nel 1991 - con forme più eleganti e aerodinamiche, con un appeal più sportivo che manteneva al contempo la funzionalità quotidiana.

50 anni per Honda Civic

AGGIORNAMENTI COSTANTI La sesta generazione di Civic fu sviluppata per creare un valore superiore a quello della sua categoria. Fu proposta in anteprima con la ''Hondamatic'', una trasmissione automatica a variazione continua (CVT) che offriva cambi di marcia fluidi e un consumo di carburante paragonabile a quello di un modello manuale. Basandosi sulle eccezionali capacità dinamiche della Civic standard, nel 1997 Honda fece debuttare la variante sportiva Type R. La settima generazione approdò nel 2000 e nel 2001 fu lanciata la prima Civic dotata di tecnologia ibrida. Nel 2005, l'ottava generazione arrivò nei mercati europei con uno stile futuristico, contraddistinto da una griglia Perspex e dettagli triangolari che includevano il doppio scarico. La nona generazione di Civic introdusse ulteriori aggiornamenti per offrire ai suoi clienti un pacchetto completo, con livelli di efficienza ai vertici della categoria. La penultima Civic in ordine di tempo, completamente rinnovata arrivò nel 2015 con la scelta di due motori Turbo VTEC, incorporando - per la prima volta - il sistema di funzioni avanzate per la sicurezza e la guida assistita Honda Sensing.

L'undicesima (e ultima) generazione di Honda Civic

5 DECENNI DI STORIA DELL'AUTO Con 50 anni di tradizione alle spalle, la Civic di undicesima generazione unisce prestazioni, efficienza e comfort per interni a un’estetica completamente ridisegnata. Civic 2022 (qui la nostra prova) si avvale inoltre della versione più avanzata del propulsore e:HEV Full Hybrid della Casa, in grado di offrire prestazioni coinvolgenti con un’efficienza in termini di consumi ed emissioni davvero notevole. ''Fin dalla sua prima generazione, che ha riscosso così tanto successo, Honda Civic è stato un modello iconico per i clienti europei'', ha commentato Tom Gardner, Vicepresidente Senior di Honda Motor Europe Ltd. ''L'undicesima generazione integra le funzionalità, la praticità e il comfort alla base della primissima generazione di Civic. È stata progettata per garantire che il propulsore, lo sterzo e le sospensioni offrano livelli di prestazioni coinvolgenti, con il tradizionale piacere di guida che da sempre si pone al centro del successo di Civic.''

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 12/07/2022