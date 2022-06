Nuova Honda Civic e:HEV, un'anteprima nazionale molto speciale

Un approccio unico per stile esterno e interno, ma anche per feeling di guida. Al centro del progetto, sempre la persona. Il design e la tecnologia si rimodellano per coccolare l'individuo e generare un senso di benessere totale: l'esperienza a bordo di nuova Honda Civic, sostengono i suoi padri, sarà ancora più speciale. Per celebrare il debutto europeo, Honda Civic e:HEV sceglie la Milano Design Week e in particolare l'elegante cornice del Social Garden di Vanity Fair. Quale contesto più naturale per un'auto - giunta alla sua undicesima generazione - che si prefigge di mixare gusto estetico e sostenibilità.

SOCIAL CLUB ''Vanity Fair cerca di guardare sempre un passo avanti, con curiosità e spirito rivoluzionario: in occasione della Design Week - spiega la Codirettrice di Vanity Fair Cristina Lucchini - ospitiamo nel Social Garden menti creative e dinamiche che con il loro contributo migliorano la qualità della nostra vita e la semplificano, attente a non trascurare l’impatto ambientale di quello che realizzano''.

PASSERELLA Nuova Civic Full Hybrid ha ricevuto una risposta straordinaria - afferma il Direttore Generale della Divisione Auto di Honda Motor Europe Italia Simone Mattogno -, ospitarla alla Design Week è per noi un'opportunità unica per coinvolgere un’audience ampia e trasversale, in un ambiente che riflette in pieno la proiezione futura del marchio''.

SENSO CIVIC Prodotta per la prima volta nel 1972 come ''auto per le persone del mondo'', Civic è diventata il punto di riferimento del principio ''Man-Maximum, Machine-Minimum'' (M/M) di Honda. Ora applicato a tutta la gamma di prodotti Honda, questo principio deriva dall'idea di far convivere tecnologia e design con l’unico scopo di soddisfare guidatori e passeggeri. Abitacolo di nuova Civic oggi capace di offrire livelli di comfort, visibilità e spaziosità senza precedenti, oltre a tecnologie per la sicurezza ampiamente migliorate. Riguarda la nostra video anteprima. La prova su strada? Coming soon...

Pubblicato da La Redazione, 13/06/2022