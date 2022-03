Non solo Civic e:HEV. In arrivo CR-V Plug-in e altri due eco-SUV

Si inizia con un'auto, si prosegue con un cluster, si finisce con l'elettrificazione della flotta intera. Così va anche a casa Honda, marchio sempre più ''green'' che coglie l'occasione del reveal di nuova Civic e:HEV, nome di battaglia di Civic full hybrid, per annunciare - o meglio confermare - l'introduzione entro il 2023 di un nuovo pacchetto di e-SUV, elettrici in tutto o in parte. Ecco quali.

Honda, in arrivo un'intera gamma di nuovi e-SUV

Attualmente in vendita in Europa nella sola configurazione Full Hybrid, l'odierna generazione (2018) dello storico SUV giapponese si declinerà, nel 2023, anche in edizione ibrida ricaricabile, una soluzione che per Honda rappresenta una assoluta novità. Non è chiaro se CR-V PHEV si baserà sempre sul 4 cilindri benzina da 2 litri che equipaggia CR-V HEV: di certo, la potenza di sistema sarà maggiore di 184 cv, così come è lecito aspettarsi un'autonomia in modalità 100% elettrica superiore ai 60-70 km. Anche il prezzo di partenza oltrepasserà la soglia dei 40.000 euro: ne sapremo di più entro fine 2022.

Honda CR-V, dal 2023 anche Plug-in

Sul SUV che si affiancherà a CR-V nel segmento C e che sarà proposto unicamente in formato ibrido auto-ricaricabile, manca ancora qualsiasi genere di informazione sia sullo stile, che con buone probabilità - come in parte si evince dai bozzetti - sarà più orientato all'offroad, sia sulla meccanica, che potrebbe essere la stessa di CR-V, oppure un progetto completamente nuovo. Anche in questo caso, non resta che avere pazienza ancora qualche mese.

Nuovo C-SUV Honda, i primi schizzi

In arrivo sul mercato sempre nel 2023, la full electric Honda e:Ny1 viene presentato come ''il fulcro della futura linea di prodotti Honda''. Con ''una combinazione unica di prestazioni, tecnologia e design, il nuovo SUV compatto di segmento B - sostengono da Tokyo - sarà un'eccellente soluzione per le famiglie alla ricerca della loro prima auto elettrica''. La concept delle foto rispecchia in effetti un crossover di dimensioni medio-piccole, simili a quelle di Honda HR-V, dallo stile geometrico e dalla firma luminosa di forte impatto. Ma non conosciamo le specifiche di propulsore e batteria. Che - siamo certi - non tarderanno a completare il dossier.

Honda e:Ny1, in arrivo un SUV 100% elettrico

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 23/03/2022