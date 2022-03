Honda HR-V: quale scegliere. Versioni, dotazioni, prezzi

Con lei Honda cambia passo. Era tanto che dalla casa giapponese non uscivano auto così belle, ben fatte e appetibili per il pubblico occidentale: Honda HR-V ha le forme di un crossover a metà strada tra una berlina compatta e un SUV coupé, che ci ha conquistato nella prova su strada. Ma quale scegliere? Facciamo chiarezza tra allestimenti, dotazioni e prezzi.

Honda HR-V e:HEV, lo schermo dell'infotainment

Nel caso del nuovo crossover Honda, va detto, versioni e allestimenti differiscono più nell'estetica che nella sostanza. La dotazione è infatti ricca fin dalla base, con un'unica motorizzazione full-hybrid da 131 CV per tutte le versioni, che consente una velocità massima di 170 km/h e uno 0-100 km/h in 10,6 secondi. Di serie, per tutte le versioni, la suite di tecnologie Honda Sensing per la guida assistita, accompagnate anche dalla funzione Hill Descent Control per un maggiore controllo sulle discese ripide e scivolose. L'infotainment ha uno schermo touch da 9'', compatibile con Android Auto via cavo e con Apple CarPlay nelle tre modalità: cavo, Bluetooth e WiFi.

VEDI ANCHE

Honda HR-V 2021: gli interni

Honda HR-V e:HEV Elegance - 30.900 euro

L'allestimento base del crossover giapponese, oltre alle dotazioni di cui sopra, mette sul piatto luci a LED, sedili anteriori riscaldabili e cerchi in lega da 18 pollici. Da segnalare che ai dispositivi di assistenza alla guida della suite Honda Sensing mancano le luci attive di svolta, il monitoraggio dell’angolo cieco e del traffico in manovra. Ci sono invece sensori di parcheggio e retrocamera, sistema keyless e climatizzatore automatico, così come gli specchietti retrovisori riscaldabili e richiudibili.

Honda HR-V e:HEV Advance - 33.400 euro

All'allestimento base, questo secondo livello aggiunge il portellone posteriore robotizzato che si apre e si chiude elettronicamente, il volante riscaldabile e gli interni con rivestimenti misti in ecopelle e tessuto. Il climatizzatore automatico diventa bi-zona e tra gli aiuti alla guida compaiono il monitoraggio dell’angolo cieco e del traffico in manovra. Utile, per chi abita in località molto fredde, il sistema deghiacciante per il parabrezza, anch'esso compreso nel prezzo.

Honda HR-V e:HEV Advance Style - 35.900 euro

Il top della gamma HR-V compie un ulteriore passo rispetto all'allestimento precedente con l’aggiunta di un impianto audio premium e un look più caratterizzato, grazie ai mancorrenti sul tetto, alla carrozzeria bicolore e finiture arancioni all’interno dell’abitacolo. A bordo debutta il caricatore wireless per gli smartphone compatibili con questa tecnologia e la fanaleria guadagna le luci attive di svolta.

Honda HR-V 2021: posto di guida

Scelto l'allestimento in base alle dotazioni, non mancano le opportunità per una personalizzazione ancora più spinta del look, attraverso tre pacchetti di finiture dedicati per la carrozzeria, sei colori e tre tipi di cerchi: tutti della medesima misura 18''. Per l'interno sono ptreviste altre tre opzioni per la selleria, che vanno dai sedili completamente in tessuto ai sedili in scamosciato e pelle nera o marrone: per confezionarvi la vostra Honda HR-V ibrida su misura, andate sul configuratore della Casa.

Pubblicato da Emanuele Colombo, 18/03/2022